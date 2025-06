Strategia Grupy PGE zakłada cel strategiczny w postaci osiągnięcia 18 GWh pojemności magazynowania energii, co przełoży się na ok. 60% udziału w rynku, podała spółka.

„Cel strategiczny to osiągnięcie 18 GWh pojemności magazynowania energii, co przełoży się na ok. 60% udziału w rynku. Nakłady inwestycyjne przewidziane w wysokości 14 mld zł (w tym 50% finansowania projektu elektrowni szczytowo-pompowej Młoty) mają na celu uzyskanie docelowej pojemności magazynowej 10 GWh w elektrowniach szczytowo-pompowych i 8 GWh w magazynach chemicznych, co przełożyć się ma na wzrost EBITDA do 2,1 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Strategia przewiduje łączne wydatki inwestycyjne o wartości 235 mld zł, w tym 14 mld zł na magazynowanie energii.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

