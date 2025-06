Strategia Grupy PGE zakłada m.in. wzrost mocy zainstalowanej w lądowej i morskiej energetyce wiatrowej, fotowoltaice i elektrowniach wodnych do ponad 9 GW (z uwzględnieniem projektów w modelu joint venture z partnerami), podała spółka. Strategia przewiduje też wzrost mocy przyłączeniowej dla nowych źródeł OZE o 11 GW (+125%) i o 12 GW (+14%) dla nowych odbiorców, podała spółka.

„Realizacja programu inwestycyjnego o wartości 85 mld zł, przekładającego się na wzrost mocy zainstalowanej w lądowej i morskiej energetyce wiatrowej, fotowoltaice i elektrowniach wodnych do ponad 9 GW (z uwzględnieniem projektów w modelu joint venture z partnerami), co pozwoli na wzrost rocznego wolumenu sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii do poziomu 28 TWh i wyniku EBITDA do wartości ponad 10 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Strategia przewiduje łączne wydatki inwestycyjne o wartości 235 mld zł, w tym 75 mld zł nakładów poniesionych będzie na rozwój dystrybucji, 85 mld zł na morską i lądową energetykę odnawialną.

„Realizacja nakładów inwestycyjnych na poziomie 75 mld zł umożliwiająca wzrost mocy przyłączeniowej dla nowych źródeł OZE o 11 GW (+125%) i o 12 GW (+14%) dla nowych odbiorców przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika SAIDI o 30% w stosunku do średniej z lat 2019-2024. Efektem finansowym będzie ponad dwukrotny wzrost Wartości Regulacyjnej Aktywów do 57 mld zł i wzrost wyniku EBITDA do 10 mld zł” – czytamy dalej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews