Gamivo przyjęło „Strategiczny Plan Rozwoju i Innowacji”, w którym założono 1) zmianę kierunku w zarządzaniu platformą, 2) rozbudowę udzielania przez spółkę licencji na korzystanie z platformy Gamivo.com na inne podmioty zmierzając do optymalnego wykorzystania posiadanego aktywa, 3) dalszy rozwój platformy i monetyzację realizowane w spółce głównej w modelu ze spółkami celowymi i licencjobiorcami z jednoczesnym zabezpieczaniem praw własności do platformy oraz 4) maksymalizację zysku, zapewnienie stałych przepływów pieniężnych oraz zmniejszenie negatywnych konsekwencji potencjalnie nieudanych projektów, podała spółka.

„W obliczu szybko zmieniającego się świata cyfrowej dystrybucji i z uwagi na stale rosnące oczekiwania naszych klientów i partnerów, Gamivo SA z entuzjazmem przedstawia rozbudowaną strategię rozwoju i innowacji. Celem tej strategii jest nie tylko umocnienie naszej pozycji rynkowej, ale również wprowadzenie przełomowych zmian, które definiują przyszłość cyfrowej dystrybucji” – czytamy w dokumencie.

Poszczególne filary strategii zdefiniowano następująco:

„1) Zmiana kierunku w zarządzaniu platformą

Istotnym aspektem naszej strategii jest decyzja o zmianie podejścia do bieżącego zarządzania platformą Gamivo.com. Musimy podkreślić, że utrzymanie i zarządzanie platformą dystrybucji cyfrowej na wysokim poziomie jest procesem wymagającym znacznych zasobów finansowych oraz czasu. W obliczu tych wyzwań, a także naszego zobowiązania do ciągłego rozwoju i innowacji, postanowiliśmy przekształcić nasze działania operacyjne. W związku z powyższym, Gamivo SA podjęło strategiczną decyzję o rezygnacji z bezpośredniego bieżącego zarządzania platformą. Nasz nacisk zostanie teraz przeniesiony na rozwój, innowacje oraz licencjonowanie platformy. Wierzymy, że ta zmiana pozwoli nam na lepsze skoncentrowanie się na naszych kluczowych kompetencjach, jednocześnie umożliwiając efektywniejsze wykorzystanie naszych zasobów. Ta zmiana kierunku jest ważnym krokiem w realizacji naszej długoterminowej strategii. Pozwoli to Gamivo SA na bardziej skupione i strategiczne wykorzystanie naszych sił w obszarach, które oferują największy potencjał wzrostu i innowacji.

2) Inicjatywa licencyjna platformy Gamivo

W ramach naszej ekspansji, skoncentrujemy się na udzielaniu licencji naszej renomowanej platformy Gamivo.com dla wyselekcjonowanych partnerów biznesowych. Dążymy do stworzenia globalnej sieci dystrybucji, która pozwoli na szerokie wykorzystanie naszych zasobów cyfrowych, jednocześnie umacniając naszą markę na światowym rynku.

3) Przełomowy rozwój i monetyzacja platformy

Planujemy wprowadzenie szeregu innowacji technologicznych, które zrewolucjonizują sposób, w jaki nasi klienci korzystają z naszych usług. Inwestycje te będą skoncentrowane na wzbogaceniu doświadczeń użytkowników, poprawie interfejsu oraz wprowadzeniu nowych funkcjonalności. Naszym celem jest nie tylko rozwój technologiczny, ale również efektywniejsza monetyzacja poprzez współpracę ze spółkami celowymi i licencjobiorcami.

4) Maksymalizacja zysku i zarządzanie ryzykiem

Skupimy się na zwiększeniu efektywności operacyjnej, zarządzaniu kosztami oraz optymalizacji naszych projektów. Jednocześnie wprowadzimy rygorystyczne procedury mające na celu minimalizację ryzyka i negatywnych skutków potencjalnie nieudanych inicjatyw” – wymieniono.

Gamivo to platforma transakcyjna do gier i towarów cyfrowych. Została założona w 2017 roku przez zespół osób z wszechstronnym doświadczeniem w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r.

Źródło: ISBnews