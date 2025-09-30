Scanway dąży do wejścia do czołówki największych, komercyjnych integratorów ładunków optycznych na świecie, podała spółka w opublikowanej strategii rozwoju.

„Przyjęta strategia Scanway na lata 2026-2028 zakłada, że stanie się on jednym z największych integratorów (prime contractor) ładunków optycznych w Europie. Nowa strategia otwiera jednocześnie drogę do długoterminowego dążenia spółki do wejścia do grona czołowych, komercyjnych integratorów na świecie. Scanway zamierza znacząco przeskalować działalność operacyjną i technologiczną osiągając możliwość produkcji kilkunastu ładunków optycznych rocznie w przedziale cenowym 0,5-2,0 mln euro. Spółka chce umocnić swoją pozycję jako zintegrowany, europejski dostawca technologii optycznych dla sektora kosmicznego i przemysłowego, w czym wesprze ją realizacja czterech, technologicznych kierunków rozwoju” – czytamy w komunikacie.

W nadchodzących kwartałach spółka doprecyzuje docelową, optymalną strukturę pozyskania kapitału rozwojowego, podano także.

„W ślad za formalnym rozpoczęciem procedury przenosin na duży parkiet GPW i złożeniem dokumentu rejestracyjnego do KNF, przedstawiamy efekt wielomiesięcznych analiz nad wytyczeniem strategicznych kierunków dalszego rozwoju Scanway. Nasza strategia na lata 2026-2028 odpowiada na globalne trendy w sektorze kosmicznym i przemysłowym oraz rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania optyczne i systemy przetwarzania danych|” – powiedział prezes Jędrzej Kowalewski, cytowany w materiale.

Spółka postawiła sobie cztery cele operacyjne, które zamierza osiągnąć w okresie 2026-2028:

– pierwszym kierunkiem będzie rozwój instrumentów optycznych o bardzo wysokiej rozdzielczości. Scanway skupi się na rozwoju instrumentów nowej generacji dla mikrosatelitów o rozdzielczości poniżej 1 metra na piksel (GSD) i z coraz krótszym terminem dostaw do klienta. Kluczowe przy tym podejściu jest zastosowanie systemów pozwalających korygować zniekształcenia obrazu już w trakcie misji (tzw. adaptive optics). Dzięki temu jakość pozyskiwanych danych znacząco wzrośnie, a spółka pokona barierę technologiczną, która dla młodych firm jest nieosiągalna. Równoległy rozwój większych teleskopów (m.in. SOP200 i SOP450) oraz realizowane misje testowe na poziomie TRL 6-7, pozwolą spółce zbliżyć się do standardów światowych liderów, przy jednoczesnym zachowaniu modułowej i opłacalnej architektury, dostosowanej do rynku małych satelitów (10-500 kg) oraz taktycznego obrazowania Ziemi (tactical EO);

– drugim kierunkiem jest rozwój produktów do przetwarzania danych. Spółka będzie rozwijała własną linię oprogramowania obejmującą korekcję, kalibrację i mozaikowanie obrazów EO, a także systemy AI/ML do detekcji, oceny i klasyfikacji obiektów oraz zdarzeń (opartych na autorskiej technologii Hydra). Projekty badawczo-rozwojowe prowadzone z ESA i uczelniami pozwolą wdrażać innowacyjne algorytmy jeszcze przed ich komercjalizacją. Celem spółki przy tym kierunku będzie pełny end-to-end stack danych optycznych (kompletny zestaw technologii i procesów do pracy z obrazami) obejmujący cały cykl od pozyskania obrazu po analitykę końcową;

– trzeci kierunek to kamery dedykowane rynkowi defence i aplikacje w obszarze in- space servicing. Scanway poszerzy portfolio dla sektora defence i usług orbitalnych. Obejmie ono kamery dla bezzałogowców, które są oferowane i używane przez państwa NATO i sojusznicze, systemy naziemnego monitoringu oraz instrumenty do inspekcji satelitów i wsparcia misji serwisowych. Modułowe i skalowalne produkty powinny zwiększyć europejską niezależność od sprzętu azjatyckiego i zapewnić Spółce wejście do segmentu podwójnego zastosowania (dual-use), łączącego doświadczenia kosmiczne z potrzebami bezpieczeństwa i obronności;

– czwarty kierunek zakłada wzmocnienie własnego łańcucha dostaw. Spółka będzie inwestowała w rozwój własnych procesów AIT (montaż, integracja i testowanie wdrażanych systemów) czy infrastrukturę last-stage manufacturing (końcowych etapów wytwarzania komponentów we własnym zakresie) dla komponentów optycznych i mechanicznych. Pozwoli to zwiększyć jej niezależność operacyjną i kontrolę jakości, skrócić czas dostaw oraz poprawić marże – co ma kluczowe znaczenie dla realizacji kontraktów w ESA i NATO, a także w obliczu ryzyk związanych z globalnymi zaburzeniami w łańcuchach dostaw, wymieniono.

„Budujemy technologie o krytycznym znaczeniu i przesuwamy granice możliwości zdalnego obrazowania, zwiększając potencjał obserwacyjny dla globalnej branży New Space. W najbliższych trzech latach skoncentrujemy się na instrumentach o bardzo wysokiej rozdzielczości, które w coraz większej liczbie będą wykorzystywać systemy typu adaptive optics, pozwalające na wprowadzanie zautomatyzowanych korekcji jakości obrazowania już na orbicie. Pozwoli to na zapewnienie stałej jakości obrazu przez cały okres życia misji obserwacyjnej. Wśród klientów znajdą się także projekty przeznaczone do trudnych zastosowań, w tym do eksploracji Księżyca i misji Deep Space. Równolegle, rozwijamy własne rozwiązania do przetwarzania danych, a także wzmacniamy łańcuch dostaw i niezależność produkcyjną. Wyznaczyliśmy sobie konkretne, mierzalne cele biznesowe, a drogą do ich realizacji będzie rozwój w czterech kluczowych kierunkach technologicznych” – dodał CTO Michał Zięba.

Jak dotychczas, strategicznym obszarem rozwojowym spółki są projekty konstelacyjne oraz budowa coraz większych instrumentów optycznych (zwiększających wartość poszczególnych projektów i poszerzających grono potencjalnych klientów). Ważnym obszarem w strategii Scanway jest sektor obronny, w ramach którego spółka zamierza współpracować z kluczowymi partnerami nad rozwiązaniami dual-use, podkreślono także.

„Patrząc z perspektywy sektora kosmicznego, optoelektronika staje się dziś strategiczną gałęzią obronności. To właśnie obrazowanie, akwizycja obrazów i przetwarzanie oraz analiza danych w czasie rzeczywistym decydują, kto widzi pierwszy – a więc kto ma przewagę. Polska ma tu wiele do zrobienia, ale też wyjątkową szansę, by przez celowane inwestycje stać się liderem w regionie, łącząc kompetencje kosmiczne, dronowe i naziemne w spójny system optoelektronicznej tarczy obronnej” – zaznaczył Kowalewski.

Scanway będzie rozwijał obszar Deep Space, w tym: eksploracji Księżyca (spółka chce współpracować z globalnymi liderami sektora, takimi jak Intuitive Machines), a jednocześnie brać udział w dużych programach publicznych – krajowych i europejskich. Kolejnym obszarem rozwojowym Scanway jest sektor przemysłowy obejmujący analizę obrazu.

„Odpowiadamy na rosnące potrzeby automatyzacji procesów produkcyjnych. Wykorzystujemy w tym celu zaawansowaną wizję maszynową, integrując różne technologie obrazowania, a także rozwijając własne algorytmy umożliwiające ocenę jakości produktów bezpośrednio na liniach produkcyjnych. Rozwiązania tworzone w ramach Industry i Space wzajemnie się uzupełniają, co otwiera drogę do zastosowania technologii przemysłowych w kosmosie oraz kosmicznych w przemyśle” – podsumował CSO spółki Radosław Charytoniuk.

W kolejnych kwartałach spółka skoncentruje się na metodycznym skalowaniu działalności, zwiększaniu zdolności produkcyjnych oraz doskonaleniu kompetencji technologicznych i operacyjnych. Jednocześnie, założenia nowej strategii będą realizowane w oparciu o stabilne fundamenty finansowe i odpowiedzialne zarządzanie płynnością. Zarząd analizuje obecnie różne możliwości finansowania planów rozwojowych, uwzględniając zarówno instrumenty kapitałowe i dłużne, jak i środki pochodzące z programów grantowych, zaznaczono także.

Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym: kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews