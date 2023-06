Strategia Grupy VRG na lata 2023-2025 zakłada m.in. osiągnięcie 62,7 tys. m2 powierzchni sklepów stacjonarnych oraz 6 własnych e-sklepów do końca 2025 r., podała spółka. Rozwój powierzchni Grupy oparty będzie o salony w nowych konceptach oraz modernizację istniejących salonów, co wymagać będzie ok. 43 mln zł średniorocznych wydatków inwestycyjnych w latach 2023-2025, wskazano.

„Modernizacja i rozwój powierzchni sklepów własnych obu segmentów oraz własnych e-sklepów i sprzedaży na marketplace’ach. Na koniec 2025 roku sieć stacjonarna grupy kapitałowej powinna dysponować powierzchnią zbliżoną do 62,7 tys. m2. Dodatkowo, grupa kapitałowa powinna posiadać 6 własnych e-sklepów, a marki Grupy będą obecne w szerszej skali na platformach typu marketplace [8+ marketplace’ów], co powinno przełożyć się na minimum 14% udział online w przychodach Grupy w 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

Na koniec 2022 r. Grupa dysponowała 5 e-sklepami własnymi, z obecnością na 5 marketplace’ach.

W przypadku marki Vistula planowany jest wzrost powierzchni sprzedaży do 21,7 tys. m2 w 2025 r. z 18,1 tys. m2 w ub.r., przy wzroście liczby sklepów odpowiednio do 144 ze 142; dla marki Bytom będzie to odpowiednio: 15,2 tys. m2 wobec 14,4 tys. m2 i spadek liczby sklepów do 102 ze 107; dla Wólczanki: 7,5 tys. m2 wobec 4,5 tys. m2 i 109 sklepów wobec 105; dla Deni Cler: 3 tys. m2 wobec 2,8 tys. m2 i 31 sklepów wobec 28; dla W.Kruk: 15,2 tys. m2 wobec 12,2 tys. m2 i 178 sklepów wobec 152.

„Rozwój powierzchni Grupy oparty będzie o salony w nowych konceptach oraz modernizację istniejących salonów, co wymagać będzie ok. 43 mln zł średniorocznych wydatków inwestycyjnych w latach 2023-25. Jednocześnie celem zarządu jest skrócenie cyklu obrotu gotówki do ok. 250-260 dni w 2025 roku, głównie dzięki niższemu o ok. 30 dni cyklowi obrotu zapasów. W rezultacie, grupa kapitałowa nie powinna wykazywać zadłużenia netto przy kontynuacji dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z posiadaną polityką dywidendową” – czytamy dalej.

W ramach rozwoju omnichannelu przewidywana jest „modernizacja i rozwój powierzchni sklepów własnych obu segmentów oraz własnych e-sklepów i sprzedaży na marketplace”.

VRG chce mieć także „aplikacje sprzedażowe dla wszystkich marek Grupy do 2025 roku (obecnie dla Vistula, Bytom, Wólczanka, W.Kruk)”, podano w prezentacji strategii.

Priorytetem jest rentowny wzrost organiczny grupy kapitałowej w Polsce, w której zarząd widzi możliwości dalszego rozwoju. Jednocześnie lata 2023-2025 będą początkiem drogi do budowy rozpoznawalności marek grupy kapitałowej w regionie CEE, która będzie prowadzona z uwzględnieniem strony kosztowej, podkreślono także.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wyniosły 1,27 mld zł. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews