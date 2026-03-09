Jednym z fundamentów nowo przyjętej strategii Grupy Zortrax jest przygotowanie do procesu pozyskania finansowania zewnętrznego w I półroczu 2026 r. i kontynuowanie tego procesu w kolejnych okresach, podała spółka. Strategia na lata 2026-2028 pod hasłem „Creativity is our Superpower” zakłada też m.in. poszerzenie portfolio produktów oferowanych przez Grupę przez wprowadzenie w 2026 r. dwóch nowych urządzeń własnych lub w drodze akwizycji. Po 2026 r. i po realizacji planowanych nakładów inwestycyjnych spółka oczekuje dodatnich przepływów pieniężnych oraz stopniowego zmniejszania wskaźnika zadłużenia dług netto/ EBITDA do poziomu niewyższego niż czterokrotność w 2030 r.

„Ambicją Grupy Zortrax jest wzmocnienie marki Zortrax na rynku polskim i rynkach zagranicznych oraz odbudowa rentowności i zapewnienie stabilnego tempa wzrostu zysku operacyjnego” – czytamy w komunikacie.

Strategia opiera się na następujących fundamentach:

a) wykorzystanie siły marki Zortrax i jej międzynarodowej rozpoznawalności;

b) wykorzystanie potencjału intelektualnego Grupy Zortrax, w tym zwłaszcza odbudowanego działu R&D, którego liderzy stworzyli wszystkie kluczowe urządzenia marki Zortrax, na czele z Rafałem Tomasiakiem, współtwórcą marki Zortrax, dzięki wkładowi którego marka Zortrax odniosła sukces komercyjny już na początku jej powstania – także w obszarach dotychczas niepokrytych przez spółkę / Grupę Zortrax, jak w szczególności sektory (segmenty): health, biotechnology i defence;

c) koncentracja procesów produkcyjnych w ramach Grupy Zortrax w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), ale poszukujących partnerstw na całym świecie;

d) poszerzenie portfolio produktów oferowanych przez Grupę Zortrax przez wprowadzenie w 2026 r. dwóch nowych urządzeń własnych lub w drodze akwizycji innych spółek z branży druku 3D lub branż pokrewnych;

e) przygotowanie spółki i Grupy Zortrax do procesu pozyskania finansowania zewnętrznego w pierwszym półroczu 2026 r. i kontynuowanie tego procesu w kolejnych okresach, wymieniono.



Realizacja Strategii jest oparta na następujących filarach:

a) maksymalizacja wartości własności intelektualnej Grupy Zortrax;

b) innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów, konstruowane w oparciu o kluczową grupę odbiorców – segment industrial;

c) zarządzanie kapitałem – zdyscyplinowane podejście do zarządzania nakładami inwestycyjnymi oraz rozwój partnerstw biznesowych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego;

d) dywersyfikacja działalności Grupy Zortrax w ramach spółek zależnych spółki;

e) aktywna komunikacja spółki z rynkiem, inwestorami oraz społecznością użytkowników i odbiorców produktów marki Zortrax, podano także.



Ponadto strategiczną ambicją Grupy Zortrax jest:

a) konsolidacja rynku druku 3D w drodze akwizycji atrakcyjnych w ocenie spółki podmiotów polskich i zagranicznych;

b) kreowanie rynku druku 3D przez systematyczne poszerzanie portfolio produktów oferowanych przez Grupę Zortrax;

c) stałe, konsekwentne poszerzenie rynku, na którym działa Grupa Zortrax, o nowe segmenty przez wykorzystanie tworzonych w tym celu spółek zależnych spółki.



„Obecnie Grupa Zortrax przyjęła kryteria alokacji kapitału dla projektów inwestycyjnych uwzględniające minimalne stopy zwrotu w podziale na linie biznesowe: sprzedaż (Zortrax Stores sp. z o.o.), produkcja (Zortrax SA), bezpieczeństwo i obronność (Zortrax Defence sp. z o.o.). W najbliższym czasie spółka nie wyklucza wyłonienia kolejnych linii biznesowych. Szczególną uwagę w aktualnym horyzoncie czasowym spółka będzie zwracała na sektor bezpieczeństwo i obronność. Jednocześnie zarząd spółki identyfikuje jako perspektywiczne oraz strategicznie komplementarne wobec dotychczasowych kompetencji Grupy Zortrax sektory medyczny i kosmiczny, które w kolejnych okresach mogą stanowić istotny kierunek alokacji kapitału oraz rozwoju działalności operacyjnej w ramach Grupy Zortrax” – czytamy dalej.



Po 2026 r. i po realizacji planowanych nakładów inwestycyjnych spółka oczekuje dodatnich przepływów pieniężnych oraz stopniowego zmniejszania wskaźnika zadłużenia dług netto/ EBITDA do poziomu niewyższego niż czterokrotność w 2030 r., zakończono w informacji.

Zortrax jest polskim producentem oraz dostawcą kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D. Jest notowany na NewConnect.

Źródło: ISBnews