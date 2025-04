Suma ubezpieczonych obrotów firm zwiększyła się o 4% r/r do 939,07 mld zł w 2024 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

„Mimo spadku wartości przychodów przedsiębiorstw ze sprzedaży, w ubezpieczeniach należności odnotowaliśmy 4% wzrost wartości ubezpieczonych obrotów ogółem, tj. do 939,07 mld zł. Wzrost wartości ubezpieczonych obrotów oznacza, że powoli rośnie świadomość klientów w zakresie możliwości wykorzystania ubezpieczenia należności, czy to w zakresie rozwoju sprzedaży bez obaw o wpływy należności od kontrahentów, czy też jako instrumentu wykorzystywanego do podniesienia swojej wiarygodności i w rezultacie poprawy warunków finansowania swojej działalności wobec banków” – czytamy w komunikacie.

W materiale zacytowano dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), według których przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej spadły o 2,9% r/r do 4,96 bln zł w 2024 r.

Ubezpieczone obroty krajowe miały wartość 723,31 mld zł wobec 704,69 mld zł rok wcześniej, zaś zagraniczne – odpowiednio: 215,75 mld zł wobec 202,33 mld zł rok wcześniej, wynika też z danych Izby.

„Zestawienie trzech wskaźników: wzrostu wartości ubezpieczonych obrotów (4% razem dla kraju i eksportu, a 7% dla samego eksportu), spadku wartości składki przypisanej brutto o 9% (do poziomu ok. 957 mln zł w 2024 roku) oraz 23%-owego wzrostu wartości wypłaconych odszkodowań brutto (do ponad 472,3 mln zł w 2024 roku), pokazuje, że rynek ubezpieczeń należności nie jest łatwym rynkiem i że polityka underwritingowa może zostać zaostrzona” – czytamy dalej.

Składka przypisana brutto spadła w ub.r. do 957,39 mld zł z 1 056,43 mld zł rok wcześniej, zaś odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto sięgnęły odpowiednio: 472,84 mld zł wobec 384,57 mld zł rok wcześniej.

„Na wzrost wartości wypłaconych odszkodowań składa się zarówno większa liczba zgłaszanych szkód, jak i wyższa wartości wypłacanych odszkodowań. Zwiększona liczba wypłaconych odszkodowań jest odzwierciedleniem sytuacji rynkowej, tj. wzrostu liczby zgłoszonych upadłości oraz pogorszenia dyscypliny płatniczej przedsiębiorstw” – napisano też w komunikacie.

Według cytowanych w materiale danych opublikowanych przez MBGI, w 2024 r. liczba ogłoszonych upadłości firm w Polsce wzrosła o 10,7% r/r. Najwięcej postępowań upadłościowych zarejestrowano w przetwórstwie przemysłowym, handlu hurtowym i detalicznym oraz budownictwie. Postępowania restrukturyzacyjne były w 2024 roku prowadzone w 4 457 przedsiębiorstwach, tj. o 7,4% więcej niż w 2023 roku, a ich wartość wzrosła o 24% r/r do 407,8 mln zł w 2024 roku. PIU zaznaczyła, że liczba niewypłacalności na rynkach zagranicznych jest większa niż na rynku krajowym, a i sama wielkość szkód w ubezpieczeniach eksportowych jest zwykle wyższa od tych na rodzimym rynku.

