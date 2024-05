Sunex chce wprowadzić do oferty gotowe rozwiązania w obszarze technologii wodorowych w 2025 roku, poinformował ISBtech dyrektor techniczny w Sunex Piotr Feliński.

„W naszej opinii, zapotrzebowanie na efektywne magazyny energii jest i będzie wysokie, zwłaszcza na dojrzałych rynkach w Europie Zachodniej, gdzie odbiorcy są bardziej wyczuleni na sprawy dotyczące niezależności energetycznej. Na początek będziemy oferować je na strategicznych dla nas rynkach w Austrii i Niemczech, gdzie są już dofinansowania do tego typu rozwiązań. Takie systemy póki co są bardzo kosztowne, ponieważ technologia systemów wodorowych nie jest jeszcze powszechna. Przygotowujemy się do rozpoczęcia właściwej fazy realizacji projektu. Prowadzimy badania rozwojowe, rozbudowujemy hale produkcyjne. Ukończenie projektu i wprowadzenie gotowych rozwiązań do naszej oferty planujemy w 2025 r.” – powiedział ISBtech Feliński.

Wskazał, że Sunex pracuje nad projektem wytwarzania zbiorników kompozytowych. Jednocześnie przygotowuje projekt badawczy związany z wytwarzaniem wodoru przy pomocy instalacji fotowoltaicznej.

„Chcemy produkować uniezależniające energetycznie układy dopasowane do potrzeb zakładów przemysłowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, ale także dla klientów indywidualnych – właścicieli domów. Nasze urządzenia będą miały budowę modułową, która jest elastycznym rozwiązaniem umożliwiającym dopasowanie mocy urządzenia w zależności od potrzeb inwestora. Liczymy, że projekt związany z technologią kompozytową uzyska wsparcie NCBiR. Jesteśmy po panelu ekspertów i czekamy na decyzję o dofinansowaniu na zbiorniki kompozytowe” – dodał dyrektor.

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews