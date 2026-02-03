Sunex rozpoczął przegląd opcji strategicznych, a zarząd analizuje m.in. możliwości rozwoju działalności przy wykorzystaniu posiadanego parku maszynowego, infrastruktury produkcyjnej obejmującej hale wyposażone w suwnice, zaplecza logistycznego oraz kompetencji wysoko wykwalifikowanych pracowników, podała spółka. W analizach uwzględniane są też m.in. rozwiązania dla branży zbrojeniowej.

„Celem prowadzonych prac jest ocena możliwych scenariuszy rozwoju, w szczególności pod kątem budowy długoterminowej wartości dla akcjonariuszy, wzmocnienia pozycji rynkowej spółki oraz zachowania elastyczności strategicznej. W ramach przeglądu zarząd analizuje m.in. możliwości rozwoju działalności przy wykorzystaniu posiadanego parku maszynowego, infrastruktury produkcyjnej obejmującej hale wyposażone w suwnice, zaplecza logistycznego oraz kompetencji wysoko wykwalifikowanych pracowników” – czytamy w komunikacie.

„W analizach uwzględniane są również potencjalne kierunki rozwoju w obszarach wymagających zaawansowanych kompetencji przemysłowych, w tym rozwiązania dla branży zbrojeniowej oraz zastosowania podwójnego (dual-use), przy czym analizy te mają charakter wstępny i koncepcyjny. Istotnym elementem analiz jest lokalizacja zakładów produkcyjnych Spółki w Raciborzu, w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej, stanowiąca istotny atut operacyjny i logistyczny. Dodatkowo przeglądowi zostanie poddana działalność operacyjna spółek powiązanych” – podano.

Spółka zaznaczyła jednocześnie, że na dzień publikacji raportu zarząd nie podjął żadnych wiążących decyzji strategicznych, ani nie ma pewności, czy i kiedy w wyniku prowadzonych prac takie decyzje zostaną podjęte, w tym decyzja o zmianie lub rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki.

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews