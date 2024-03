Sunly planuje osiągnąć 2,5-3 GW mocy z elektrowni fotowoltaicznych w Polsce do 2030 roku, co powinno wystarczyć do uzyskania ok. 10% polskiego rynku generacji energii ze słońca, poinformował ISBnews country manager Sunly w Polsce Marek Motyl.

„Liczymy na to, że do 2030 roku osiągniemy ok. 10% udziału w generacji energii słonecznej na polskim rynku, co będzie wymagało uruchomienia elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2,5-3 GW” – powiedział Motyl w rozmowie z ISBnews.

Spółka rozpoczęła działalność na polskim rynku w 2019 roku, uruchamiając 7 farm słonecznych o łącznej mocy ok. 7 MW.

„Obecnie mamy już przyłączone do sieci 94 projekty o mocy 160 MW, w tym pierwszy wielkoskalowy projekt o mocy 60 MW w Rzezawie. W budowie jest 35 kolejnych projektów o mocy 65 MW, które planujemy oddać do użytku do III kwartału 2024 roku” – dodał Motyl.

To oznacza, że na koniec obecnego roku portfolio działających projektów Sunly w Polsce ma wzrosnąć do ok. 225 MW.

„W kolejnym etapie będziemy chcieli jeszcze w tym roku lub w I kwartale 2025 roku uruchomić budowę projektów o mocy ok. 200 MW, w większości z nich jesteśmy na końcowym etapie developmentu. To w części małe projekty o mocy 1-10 MW, ale są wśród nich także dwa projekty o mocy przyłączeniowej 42 MW oraz 50 MW. Powoli zmierzamy zatem w naszych realizacjach w kierunku projektów średnioskalowych. Zakładam, że przyłączenie tych projektów do sieci powinno nastąpić w połowie roku 2026 roku” – zapowiedział country manager.

Jak podkreślił, plan Sunly na koniec 2026 roku to łącznie 1,3 GW farm fotowoltaicznych, w tym ok. 650 MW w Polsce.

„W tym roku chcemy rozpocząć budowę projektów o mocy łączne ok. 1 GW, z czego ok. 800 MW przypada na Łotwę i Estonię. Budowa kolejnych ok. 500 MW powinna ruszyć w przyszłym roku, z czego na Polskę może przypaść nawet 200-300 MW” – zaznaczył.

Według niego, na koniec 2027 roku grupa Sunly w Polsce powinna posiadać łącznie ponad 2,5 GW projektów operacyjnych, w fazie budowy oraz gotowych do budowy.

„Zdecydowanie z czasem będziemy przechodzić na projekty wielkoskalowe, o mocy zainstalowanej od 50 do nawet 400 MW. Nasz największy projekt, zlokalizowany w okolicach Opola, który dziś byłby największą elektrownią fotowoltaiczną w Polsce, ma osiągnąć status ready to build w połowie 2026 roku, a z jego uruchomieniem celujemy w połowę 2028 roku” – podsumował Motyl.

Sunly to estońska firma zajmująca się rozwojem odnawialnych źródeł energii. W roku 2022 Grupa Sunly pozyskała na realizację swoich planów inwestycyjnych ok. 200 mln euro od swoich dotychczasowych inwestorów oraz francuskiego funduszu Mirova. W czerwcu 2023 kolejne 30 mln euro zainwestował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Firma ma w portfelu 16 innowacyjnych spółek, które rozwijają technologie związane z pozyskiwaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej.

Źródło: ISBnews