Sunly zakłada uruchomienie w Polsce farm wiatrowych o mocy ok. 1 GW do 2030 roku, poinformował ISBnews country manager Sunly w Polsce Marek Motyl. Plan strategiczny spółki przewiduje osiągnięcie w tym okresie ok. 5% udziału w polskim rynku lądowej energetyki wiatrowej.

„Sunly koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w elektrownie fotowoltaiczne, ale wiatr również jest kluczowym elementem naszej strategii operacyjnej, przy czym szczególnie dużą szansę widzimy w tzw. cable poolingu, czyli współdzieleniu przyłączy energetycznych przez projekty słoneczne i wiatrowe” – powiedział Motyl w rozmowie z ISBnews.

Według niego, większość wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, nad których uruchomieniem pracuje spółka, ma potencjał również na instalacje wiatrowe.

„Na razie jesteśmy na początku pracy nad współdzielonymi przyłączami, a pierwsze projekty wiatrowe operacyjnie gotowe do budowy chcielibyśmy mieć w 2026-2027 roku. Wiele zależy tu od nowej tzw. ustawy wiatrakowej, czy uda się przyspieszyć obecne procedury. Docelowo chcemy osiągnąć około 5% udziałów w polskim rynku lądowej energetyki wiatrowej, co przekłada się na elektrownie o mocy ok. 1 GW w 2030 roku, w zdecydowanej większości w ramach cable poolingu z naszymi projektami słonecznymi” – dodał Motyl.

Sunly to estońska firma zajmująca się rozwojem odnawialnych źródeł energii. W roku 2022 Grupa Sunly pozyskała na realizację swoich planów inwestycyjnych ok. 200 mln euro od swoich dotychczasowych inwestorów oraz francuskiego funduszu Mirova. W czerwcu 2023 kolejne 30 mln euro zainwestował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Firma ma w portfelu 16 innowacyjnych spółek, które rozwijają technologie związane z pozyskiwaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej.

Źródło: ISBnews