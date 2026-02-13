Sygnis jest zadowolony z wyników 2025 r. i będzie starał się o ich poprawę w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Andrzej Burgs. Spółka pracuje nad aplikacją do fazy II amerykańskiego programu Drone Dominance oraz kontynuuje rozmowy odnośnie inwestycji w masową produkcję dronów w Polsce.

„Za nami bardzo pracowity rok. Odzyskaliśmy wiarę w naszą strategię i skuteczność działania, a wytężona praca zespołu pozwoliła na osiągnięcie dobrego wyniku przychodowego Grupy w wysokości 11,3 mln zł, gdzie sam kwartał czwarty to ponad 5 mln zł obrotu, wszystko dzięki koncentracji na produktach własnych i wysokomarżowych zamiast produktów dystrybucyjnych” – powiedział Burgs, cytowany w komunikacie.

„Nie składamy broni w walce o jeszcze lepsze wyniki w kolejnych kwartałach” – dodał.

Grupa miała w 2025 r. ponad 11 mln zł przychodu i 2,5 mln zł zysku netto wobec ponad 11 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA w IV kwartale na poziomie skonsolidowanym wyniosła 56,6%.

Większość tego wyniku wypracowała spółka technologiczna Sygnis, ale w skład Grupy wchodzą jeszcze Syglass, zajmująca się technologią szeroko pojętego druku 3D ze szkła, której przychody przekroczyły 1 mln zł w minionym roku, a także DEPO Industry specjalizująca się w druku 3D węgla szklistego oraz Sygnis Tech, która ma na celu produkcję dronów. Jest to zresztą jeden z głównych filarów, na których Sygnis opiera swoją przyszłość, bo od minionego roku jest liderem konsorcjum pod nazwą Europejska Fabryka Dronów (EFD), którego celem jest produkcja ok. 1 mln dronów rocznie, podano także.

„W ramach EFD, czyli masowej produkcji dronów opartej o europejskich poddostawców pozyskaliśmy w minionym kwartale kolejnych partnerów wspierających nas w tej inicjatywie. Współpraca technologiczna i biznesowa nawiązana w ramach EFD pozwoliła nam na start w programie Drone Dominance realizowanym przez Departament Wojny USA. Niestety, nasza aplikacja na fazę I nie została wybrana, niemniej wraz z amerykańskimi partnerami pracujemy nad aplikacją do fazy II oraz kontynuujemy rozmowy odnośnie inwestycji w masową produkcję dronów w Polsce” – powiedział także Burgs.

W tym celu spółka z partnerami z USA powołała dwie nowe spółki – SygPol i Sygnis Inc., Corporation – których zadaniem jest rozwijanie technologii dronowych i ich produkcja na terenie Stanów Zjednoczonych, przypomniano.

„Nasza struktura w USA posiada zaangażowanie tak wybitnych osób, jak Alexander Nawrocki – były szef robotyki NASA oraz były dyrektor Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Strategia Sygnis w tym obszarze zakłada równoległość prac nad Europejską Fabryką Dronów oraz Amerykańską Fabryką Dronów. Zespoły operacyjne są rozdzielone, natomiast istnieje połączenie w zakresie technologicznym (wzorce dronów), co pozwala nam na optymalizację zarządzania zasobami” – dodał prezes Sygnis.

Spółka ma również kontrakt na rzecz Armii Ukraińskiej i liczy na udział w projekcie edukacyjnym w Polsce.

„Poza dronami mowa chociażby o realizacji kontraktu DAM na rzecz Armii Ukraińskiej polegającym na dostarczeniu tamtejszej armii rozporoszonych centrów druku 3D, co powoduje m.in. zwiększenie możliwości naprawy uszkodzonego sprzętu przy jednoczesnym olbrzymim skróceniu całego procesu. Ważnym krokiem w finansowej przyszłości firmy może być realizacja podpisanego listu intencyjnego z Moje Bambino w zakresie współpracy przy dostawach edukacyjnych w ramach postępowania Cyfrowego KPO. Przetarg czeka na ostateczne rozstrzygnięcie, które może nastąpić nawet w przeciągu najbliższych dni” – zakończono w komunikacie.

Sygnis prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: badania i rozwój nowych technologii, produkcja i dystrybucja maszyn oraz kompleksowe usługi projektowania i wytwórstwa. Jest notowany na rynku NewConnect od 2021 r.

Źródło: ISBnews