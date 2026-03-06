Sygnis szacuje, że wolumen sprzedaży drukarek 3D może sięgnąć ok. 4,5 tys. w tym roku dzięki zakładanemu „peakowi” w dostawach edukacyjnych, poinformował prezes Andrzej Burgs.

„Jeżeli chodzi o liczbę drukarek, to wydaje mi się, że akurat w tym roku, ze względu na dalsze etapy projektów DAM, przewidujemy ok. 200 maszyn […] plus 'peak edukacyjny’, który zakładamy, że nastąpi. Wtedy mówimy o liczbie kilku tysięcy maszyn […]. Myślę, że akurat w tym roku to będzie dość duży wynik, pewnie ok. 4,5 tys. maszyn, jeżeli miałbym typować. W zakresie standardowego biznesu, myślę, że w tym roku przekroczymy liczbę 100-110. To będzie mniej więcej poziom, który kalkulujemy w ramach naszych planów budżetowych” – powiedział Burgs podczas webinaru.

Jeżeli chodzi o łączną marżę EBITDA, to ze względu na to, że jej wysokość będzie wynikiem „blendu” własnych produktów z produktami dystrybucyjnymi – będzie niższa, dodał.

„Natomiast wolumen się znacząco zwiększy, bo produkty dystrybucyjne ten wolumen zawsze zwiększają, ale mają trochę niższą marżę. Natomiast my nie pracujemy na marżach niższych niż kilkadziesiąt procent, więc to nie będzie tak, że nagle spadniemy na marże 10%. To absolutnie nie będzie miało miejsca. […] Myślę, że będziemy na poziomie, pewnie, sumarycznie między 30 a 40%” – wskazał prezes.

Ponadto, w kwestii wydzielonego do spółki Depo Industry projektu DEPO, prezes Sygnis wskazał, że właśnie przechodzi do fazy komercjalizacji.

„Wymaga m.in. inwestycji z kapitału, który pozyskaliśmy. Ta spółka do marży się aż tak nie dokłada, natomiast będzie. Pewnie w drugiej części roku już zacznie, ale to będzie dopiero IV kwartał” – poinformował Burgs.

Co do projektu Europejskiej Fabryki Dronów prezes wskazał, że Sygnis chce, by łańcuch logistyczny projektu był w możliwie maksymalnym stopniu realizowany w Polsce i UE.

„Żeby to maksymalne 'spięcie’ w kraju bądź w Unii Europejskiej nastąpiło, wymaga to rozwinięcia mocy produkcyjnych komponentów. Mówimy o bateriach, ramach, coverach, kamerach analogowych, silnikach. To są rzeczy, które można wyskalować, również co do ceny, która jest porównywalna z niską ceną z Chin. […] Wspólnie z partnerami zabiegamy, żebyśmy byli w stanie robić to w odpowiednio wysokiej skali” – zaznaczył prezes.

Spółka przeznaczy 2 mln zł z niedawnej emisji na ten projekt. Według słów prezesa kwota wystarczy, żeby zabezpieczyć koncesję, teren pod inwestycje i rozpocząć pracę z podmiotami, z którymi trwają rozmowy o projekcie.

„Chcemy, żeby te rozmowy się bardziej konkretyzowały w zakresie inwestycji i postawienia tej fabryki. […] Jeżeli chodzi o pełną fabrykę, to myślę, że […] początek III kwartału – wtedy już faktycznie powinniśmy być już na prostej wznoszącej, jeżeli chodzi o harmonogram” – podkreślił Burgs.

Sygnis prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: badania i rozwój nowych technologii, produkcja i dystrybucja maszyn oraz kompleksowe usługi projektowania i wytwórstwa. Jest notowany na rynku NewConnect od 2021 r.

Źródło: ISBnews