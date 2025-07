Sygnity zawarła z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę na utrzymanie oprogramowania SyriuszStd (system teleinformatyczny wspomagający realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy) w sprawności oraz jego rozwój w zakresie zmian funkcjonalnych, podała spółka. Z tytułu wykonania umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do ok. 44,4 mln zł. Umowa została zawarta od 1 sierpnia 2025 roku do 31 lipca 2027 roku.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Źródło: ISBnews