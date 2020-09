Sygnity zawarło z Poczta Polską umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług informatycznych polegających na serwisie zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) oraz usług wsparcia utrzymaniowego oraz realizacja warsztatów utrzymaniowych, podało Sygnity. Łączne maksymalne wynagrodzenie przysługujące Sygnity z tytułu wykonania umowy wynosi ok. 28 mln zł brutto.

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy (okres podstawowy) z możliwością jej dwukrotnego przedłużenia, w ramach przysługującego zamawiającemu zgodnie z umową prawa opcji – każdorazowo o kolejne 12 miesięcy, z którego zamawiający może skorzystać przed upływem okresu obowiązywania umowy, podano.

„Łączne maksymalne wynagrodzenie przysługujące Sygnity z tytułu wykonania umowy to ok. 28 mln zł brutto, w tym maksymalna kwota ok. 13,5 mln zł brutto, która obejmuje wynagrodzenie za okres podstawowy. Pozostała kwota obejmuje maksymalne wynagrodzenie za realizację umowy w okresie przedłużonym w przypadku skorzystania przez zamawiającego z ww. prawa opcji”- czytamy w komunikacie.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

