Synektik analizuje projekty akwizycyjne i spodziewa się, że będzie do nich gotowy pod względem finansowym, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

„Tak, analizujemy projekty [akwizycyjne]. Może perspektywa 3 czy 6 miesięcy nie jest perspektywą […], w której można by potwierdzić, że takie projekty by się pojawiły, ale mając zasoby i zespół, jesteśmy gotowi i podejmujemy działania, by wzrost organiczny można było przyspieszyć procesami związanymi z akwizycjami; akwizycjami związanymi z portfolio naszych produktów” – powiedział Korecki podczas wideokonferencji.

„Nadwyżki finansowe, które na pewno po spłacie wszelkich zobowiązań związanych z IV kwartałem i po wypłacie dywidendy nadal będziemy posiadali i nawet po finansowaniu projektu kardioznacznika, będziemy je mogli na to [ewentualne przejęcie] przeznaczyć” – dodał.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews