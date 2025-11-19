Synektik spodziewa się pierwszych przychodów ze sprzedaży systemu da Vinci w krajach bałtyckich w bieżącym roku finansowym (październik 2025 – wrzesień 2026), zaś łączna sprzedaż systemów będzie w tym roku obrotowym rekordowa i może przekroczyć 30 szt., poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

W minionym roku finansowym (październik 2024 – wrzesień 2025) Grupa sprzedała i zainstalowała w polskich, czeskich i słowackich szpitalach 27 systemów da Vinci (w tym 9 sztuk w ostatnim kwartale), a w nowy rok finansowy wkroczyła ze 113 systemami da Vinci będącymi pod jej opieką. W IV kw. 2024 r. fin. (lipiec- wrzesień 2025) w Polsce, Czechach i na Słowacji wykonano 8,7 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście systemów da Vinci, o ok. 43% więcej niż rok wcześniej, a w ostatnich 12 miesiącach liczba zabiegów wyniosła ponad 32,3 tys. (52-proc. wzrost r/r).

„W Polsce w IV kw. roku obrotowego zostało przeprowadzonych 5,6 tys. zabiegów da Vinci i 3,1 tys. w Czechach oraz na Słowacji. Nie ma jeszcze zabiegów na terenie krajów Baltic, ale pierwsze urządzenia zamierzamy dostarczyć tam na przełomie roku. Liczę, że możemy tam podpisać umowy jeszcze do końca grudnia, a realizacja będzie w I kwartale kalendarzowym 2026 r. i to nie będą jedyne instalacje w tym roku. Łącznie zakładamy, że w r.obr. 2025 w tych krajach zostanie zrealizowanych 4-5 urządzeń” – powiedział Korecki podczas wideokonferencji.

„Jest też coraz więcej ośrodków, które posiadają dwa, trzy a nawet cztery urządzenia da Vinci. Pod opieką Grupy Synektik jest już łącznie 113 systemów da Vinci. W ciągu ostatnich 12 miesięcy – w roku obrotowym 2024 – zostało sprzedanych 27 systemów Da Vinci, zaś w kolejnym roku ten wynik będzie jeszcze lepszy. Liczymy na to, że tych urządzeń będzie powyżej 30, a w ramach tych realizowanych projektów pojawi się kilka urządzeń piątej generacji DV5. Będzie to rekordowy rok, jeśli chodzi o da Vinci” – dodał.

W całym roku obrotowym spółka miała 125,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 98,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 681,3 mln zł w porównaniu z 624,12 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej sięgnął 177,14 mln zł wobec 143,06 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews