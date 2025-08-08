Synektik zawarł umowę z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) za 12,7 mln zł netto, podała spółka. Realizacja nastąpi w terminie do 20 tygodni od zawarcia umowy.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews