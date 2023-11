Synektik zawarł umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu na dostawę i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenie personelu, podała spółka. Wartość umowy to 11,71 mln zł. Realizacja dostawy nastąpi w terminie do 22 grudnia 2023 r.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews