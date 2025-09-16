Synektik zawarł dziś dwie umowy dotyczące systemu chirurgii robotycznej da Vinci, podała spółka. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku wydzierżawi system na 24 miesiące za maksymalnie 10,48 mln zł netto, a Szpital Masaryka w czeskim Ústí nad Labem nabędzie – od spółki zależnej Synektik Czech Republic – system da Vinci za 3,43 mln euro.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews