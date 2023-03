Synektik Pharma – spółka zależna Synektika – uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego FLT (18F) Synektik (Fluorodeoksytymidyna 18F), podał Synektik. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych i jest stosowany w badaniach PET (metodą pozytonowej tomografii emisyjnej, ang. Positron Emission Tomography). Służy do określania lokalizacji nowotworów złośliwych, dzięki możliwości oznaczania komórek, w których zachodzą bardzo nasilone procesy podziału.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews