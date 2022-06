Synektik Czech Republic, która rozpoczęła działalność 1 lutego br., w obecnym kwartale roku obrotowego (kwiecień-czerwiec 2022) osiąga przychody wyższe od pierwotnie planowanych i spodziewany jest ich dalszy dynamiczny wzrost, poinformował wiceprezes Synektika Dariusz Korecki.

„Od kwietnia, gdzie wszyscy klienci w pełni zaczęli zamawiać u nas instrumenty, osiągamy przychody nawet wyższe niż te, które przyjęliśmy na etapie przygotowania biznesplanu. Skąd taka sytuacja? Przede wszystkim, ilość wykonywanych zabiegów na rynku czeskim istotnie rośnie w stosunku do naszych założeń. Nasze pierwotne założenia mówiły o kilkunastoprocentowej dynamice, a po I kwartale mamy dynamikę ponad dwadzieścia kilka procent” – powiedział Korecki podczas wideokonferencji prasowej.

„Ilość zabiegów determinuje ilość niezbędnych materiałów do tych zabiegów, a to jest dla nas podstawowe źródło przychodów. Należy się spodziewać, że wartość ta będzie bardzo dynamicznie rosła. W tym kwartale, tj. do końca czerwca, spodziewamy się bardzo istotnej zmiany tego parametru w stosunku do tego, co osiągnęliśmy” – dodał.

Wiceprezes podkreślił, że obecnie ten biznes jest dochodowy i nie wykluczył, że jeszcze w tym roku będzie generował takie dochody, że część z nich będzie mogła również znaleźć się w spółce-matce, czyli w Synektiku S.A.

Według stanu na koniec marca 2022 r., backlog spółki wynosił blisko 23 mln zł (wobec 4,3 mln zł rok wcześniej) plus 64 mln zł w tzw. aktywnych ofertach, czyli tych, gdzie albo są już rozpoczęte postępowania przetargowe, albo Synektik „jest w dialogu”, podał także Korecki.

Istotna część projektów ujętych w aktywnych ofertach zamieniła się w III kw. 2021 r.obr. na kontrakty (m.in. na dostawę robotów da Vinci dla szpitala w Libercu (Czechy) oraz Martinie (Słowacja)).

Wiceprezes wskazał, że większość lub nawet wszystkie projekty znajdujące się w aktywnych ofertach powinny zostać zrealizowane do końca bieżącego roku obrotowego, tj. do końca września.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews