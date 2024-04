Synektik podpisał z Mex-Healthcare umowę, na mocy której staje się wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski Czech i Słowacji globalnej firmy Qure.ai, będącej dostawcą rozwiązań sztucznej inteligencji do wykrywania nieprawidłowości i oceny badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammografii, podała spółka.

„Implementacja rozwiązań sztucznej inteligencji globalnego gracza Qure.ai do oceny badań obrazowych do portfolio produktów Synektik to przełomowy moment dla radiologii na rynkach Polski, Czech i Słowacji. Wykorzystując potencjał i doświadczenie Qure.ai w zakresie dostarczania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do oceny i kwalifikacji badań obrazowych oznacza, że Synektik nie tylko dostarcza technologię, ale również przyczynia się do transformacyjnej zmiany w jakości i procesie dostarczaniu opieki zdrowotnej w zakresie badań obrazowych. Razem umożliwiamy klinicystom zapewnienie terminowej i dokładnej diagnozy, podnosząc standard opieki nad pacjentami” – powiedział założyciel i prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy spółkami Synektik a Mex-Healthcare, posiadającym wyłączne prawo do udzielania licencji na sprzedaż oprogramowania Qure.ai w wybranych krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, pierwszym etapem projektu będzie weryfikacja rynku Polski, Czech i Słowacji w terminie do 30 września 2024 r. pod kątem możliwości wdrożenia oprogramowanie sztucznej inteligencji globalnego gracza Qure.ai, w placówkach medycznych oraz telemedycznych na szeroką skalę.

Umowa została zawarta na okres trzech lat liczonych od dnia 1 października 2024 roku, z możliwością przedłużenia przez Strony na kolejne trzy lata, podano w materiale.

Po zakończeniu analizy rynkowej i pod warunkiem kontynuowania umowy, spółka zobowiązana będzie do realizacji określonych wyników sprzedażowych, a w przypadku braków ich osiągnięcia, do zapłaty kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach, wskazano także.

Synektik podkreślił również, że technologia Qure.ai będzie wykorzystywana przy rozwijaniu funkcji autorskiej platformy Zbadani.pl, a zawarcie przedmiotowej umowy ws. dystrybucji rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję wykorzystywanych do oceny badań radiologicznych, tomografii komputerowej i mammografii jest kontynuacją strategii rozwoju spółki i grupy kapitałowej w tym zakresie.

Qure.ai to globalny dostawca rozwiązań sztucznej inteligencji do wykrywania nieprawidłowości w badaniach radiologicznych, w tym np. w mammografii, rentgenie klatki piersiowej i układu mięśniowo-szkieletowego, a także w tomografii komputerowej klatki piersiowej i głowy. Oprogramowanie Qure.ai ma certyfikację CE klasy IIb zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym wyrobów medycznych (EU-MDR).

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews