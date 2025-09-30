Dla osiągnięcia krótkoterminowej stabilizacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) konieczny jest nie tylko zwrot składki solidarnościowej, ale też obniżenie kosztów pracy, poinformował p.o. zastępcy prezesa ds. ekonomicznych Bogusław Oleksy.

„Sytuacja jest bardzo trudna, bo niebawem skończą się środki z FIZ, co odbije się fundamentalnie na naszej zdolności do obsługi zobowiązań. Koncentrujemy się na uruchomieniu wszelkich możliwych instrumentów, żeby spółka mogła zachować płynność finansową” – powiedział Oleksy podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, JSW uruchomiła szereg działań, które mogą krótkoterminowo pomóc w osiągnięciu stabilizacji i oczekuje współpracy zarówno ze strony właścicieli, jak i strony społecznej oraz instytucji finansowych.

„Konieczny jest nie tylko zwrot składki solidarnościowej, ale też obniżenie kosztów pracy. Wszystkie elementy muszą być spójne, żebyśmy mogli myśleć o osiągnięciu stabilizacji finansowej. Nie jesteśmy konkurencyjni kosztowo, przy tych kosztach nie jesteśmy w stanie być konkurencyjni na rynku” – dodał.

Jak podkreślił, spółka intensywnie pracuje nad wypracowaniem instrumentu możliwego do zastosowania w kwestii zwrotu składki solidarnościowej (chodzi o 1,61 mld zł), który nie spowoduje konieczności wystąpienia na długoletnią drogę sądową.

„Zakładaliśmy zwrot składki na początku 2026 roku, ale sytuacja budżetowa jest bardzo trudna i rozmowy z ministrem finansów są niełatwe. Chcemy to rozwiązanie przedstawić ministrom niebawem” – podsumował Oleksy.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

