Spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Equinor Wind Power – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały dwa aneksy do umów na transport i instalację fundamentów turbin i morskich stacji transformatorowych, zawartych z Heerema Marine Contractors Nederland SE, podała Polenergia. Łączne wynagrodzenie wykonawcy jest obecnie szacowane na ok. 457 mln euro, co stanowi wzrost o ok. 67 mln euro względem prognoz.

„Aneksy wdrażają planową rekalkulację wynagrodzenia wykonawcy w związku z ustaleniem ostatecznego scenariusza bazowego prac […]. W wyniku przeprowadzonej rekalkulacji łączne wynagrodzenie wykonawcy na podstawie obu umów (tj. dla obu projektów) jest obecnie szacowane na ok. 457 mln euro, co stanowi wzrost o ok. 67 mln euro względem prognoz przyjętych na etapie kontraktowania wykonawcy. Powyższa rewaluacja umów, w tym przewidywany wzrost całkowitej wartości umów, zostały uwzględnione w nakładach inwestycyjnych CAPEX na etapie opracowania budżetów i planów rozwoju projektów na fazę budowy […]. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy będzie uzależnione m.in. od aktualnych cen paliw oraz wahań kursowych” – czytamy w komunikacie.

Equinor jest norweską firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

