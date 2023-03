KGHM ma nadzieję, że „w najbliższym czasie” będzie możliwe przedstawienie szczegółów zacieśnienia współpracy z Grupą Azoty, poinformował prezes s KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot.

„Grupa Azoty jest naszym bardzo ważnym partnerem. Zaczynem do naszych rozmów była z całą pewnością kwestia naszych dostaw i naszych kontraktacji dla zakładów azotowych, chociażby w Policach, kwasu siarkowego. Jesteśmy związani od wielu lat transakcyjnie z Azotami, to też wpływa na to, że możemy rozmawiać o kolejnych projektach biznesowych” – powiedział Zdzikot dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

W połowie marca br. KGHM i Grupa Azoty poinformowały, że prowadzą rozmowy o rozszerzeniu współpracy dot. biznesowego zaangażowania KHGM w rozbudowę Portu Morskiego Police.

„Grupa Azoty ma już za chwilę spodziewany sukces związany z oddaniem instalacji do produkcji polimerów w Policach, jest też coraz lepiej działający port w Policach. My wykorzystujemy w tej chwili przede wszystkim zaplecze w Szczecinie, tam nasza spółka Metraco dysponuje zbiornikami, które pozwalają na eksportowanie kwasu siarkowego. Natomiast biorąc pod uwagę nasze związki z Azotami i nasze potrzeby, rozmawiamy o możliwych synergiach. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy w stanie coś zakomunikować” – dodał Zdzikot.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews