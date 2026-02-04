Koszt zakupu biletu kolejowego w Polsce dla pasażerów, którzy kupują bilet na dzień przed podróżą (ok. 13,6 euro za 100 km przejazdu), stanowi ok. 0,77% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To trzeci najwyższy wynik w Europie, za Wielką Brytanią (1,05%) i Włochami (0,83%), wynika z analizy kosztów podróży na szybkich trasach krajowych w 13 krajach Europy, w tym w Polsce, przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

UTK podkreśla, że sytuacja zmienia się w przypadku zakupu biletu z miesięcznym wyprzedzeniem. Przeciętny Włoch zapłaci wówczas 12,6 euro za 100 km trasy kolejowej z Rzymu do Mediolanu, co stanowi najwyższy udział w zestawieniu w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (0,45%). W Hiszpanii koszt 11,6 euro za 100 km to 0,41% miesięcznego budżetu, a nieznacznie mniejszy udział (0,35%) ma Szwecja (przy koszcie 13,7 euro za 100 km na analizowanej trasie). W Polsce, jeśli bilet kupowany jest 30 dni przed podróżą, koszt przejechania 100 km możliwy jest za 4,1 euro, co stanowi 0,23% przeciętnego wynagrodzenia.

Z kolei nominalnie za podróż koleją najwięcej płaci się w Szwajcarii. Bilet na trasie z Zurichu do Genewy (ok. 268 km) kosztuje 57,8 euro (ok. 21,5 euro za 100 km przy wczesnym zakupie biletu). Mimo najwyższej ceny bezwzględnej kolej w Szwajcarii nie obciąża gospodarstw domowych tak znacząco jak we Włoszech, Hiszpanii czy Szwecji (koszt przejechania odcinka 100 km stanowi 0,25% średniego miesięcznego wynagrodzenia Szwajcara).

„Polityka transportowa powinna traktować cenę usługi kolejowej jako główną dźwignię marketingową i konkurencyjną. Utrzymanie przystępnych cen w relacji do średniego wynagrodzenia jest kluczowe dla zwiększenia udziału kolei w transporcie ogólnym” – powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews