Rada nadzorcza Grupy Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu Szymona Mitoraj na stanowisko członka zarządu, odpowiedzialnego za obszar cyfryzacji w Grupie Eurocash od 1 października 2023 r., podała spółka.

„Szymon Mitoraj, który dołączy do zarządu, będzie odpowiedzialny za digitalizację całej Grupy, w tym za platformę eurocash.pl oraz dział IT. Praca na danych i odpowiednie wykorzystanie rozwiązań nowych technologii stały się najbardziej istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie na rynku detalicznym. Stoi przed nami wyzwanie transformacji nie tylko Eurocash, ale całego kanału niezależnego. Jestem przekonany, że wieloletnie doświadczenie Szymona na pograniczu technologii i biznesu znacząco przyspieszy realizację naszej strategii budowy platformy technologicznej dla tysięcy sklepów niezależnych w Polsce. Cieszę się, że rada nadzorcza i zarząd wspólnie widzą to jako priorytet działań naszej Grupy” – powiedział prezes Grupy Eurocash Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

Szymon Mitoraj od 19 lat związany z sektorem finansowym, w którym pełnił funkcje zarządzające w obszarach bankowości detalicznej, digitalizacji i IT. W latach 2020-2023 był wiceprezesem zarządu Raiffeisen Bank Ukraina, gdzie odpowiadał za transformację digitalową, kanały sprzedaży i obsługi, produkty i marketing bankowości detalicznej. Przed dołączeniem do Raiffeisen Bank Ukraina, od 2018 do 2020 roku, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego IT i chief data officer Grupy PZU, w której odpowiadał za obszar IT Grupy PZU. Szymon Mitoraj ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Institute of Technology Sligo w Irlandii, podano w informacji.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

Źródło: ISBnews