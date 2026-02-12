T-Mobile Polska nie stosuje w umowach z klientami indywidualnymi rozwiązania, którego dotyczyło postępowanie UOKiK już od prawie 3 lat, podał operator. O szczegółach przyznawania rekompensat z tego tytułu będzie informować w nadchodzących tygodniach.

„Przede wszystkim trzeba podkreślić, że zakończone właśnie postępowanie dotyczyło kwestii rabatów za obsługę elektroniczną i terminową płatność, a więc rozwiązania, którego nie stosujemy w umowach z klientami indywidualnymi już od prawie 3 lat. W momencie, gdy rozwiązanie to wprowadzaliśmy, stanowiło powszechnie stosowaną praktykę rynkową, a gdy UOKiK stwierdził, że może ono naruszać interesy konsumentów, zaprzestaliśmy jego stosowania” – podał T-Mobile Polska w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

„Od początku współpracowaliśmy z Urzędem, w celu pełnego wyjaśnienia sprawy i znalezienia rozwiązania najlepszego dla naszych klientów. O szczegółach przyznawania rekompensat będziemy informować w nadchodzących tygodniach” – dodano w komentarzu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podał wcześniej, że wydał decyzję zobowiązującą wobec T-Mobile, w której zobowiązał operatora do przyznania konsumentom przysporzenia w związku z utratą rabatu, gdy spóźnili się z zapłatą rachunku, podał Urząd.

Źródło: ISBnews