T-Mobile Polska zaprezentował nową konwergentną ofertę Magenta Dom z nielimitowanym abonamentem komórkowym, internetem światłowodowym w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s oraz usługą TV ze 130 kanałami na rok (później istnieje możliwość modyfikacji pakietu).

„W T-Mobile, zgodnie z naszą strategią, sukcesywnie zmieniamy się, by oferować klientom nielimitowane doświadczenia. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom pozbawionym ograniczeń, a także łączeniu poszczególnych usług tak, by użytkownicy T-Mobile mogli otrzymać wszystko, czego potrzebują, od jednego dostawcy i w najwyższej dostępnej jakości. Z tego powodu od kilku lat konsekwentnie dążyliśmy do tego, aby stać się firmą oferującą usługi w pełni konwergentne. Wprowadzenie oferty Magenta Dom to znak, że z sukcesem przeszliśmy ten proces i dziś dysponujemy pełnym zapleczem usług łączonych, wliczając w to telewizję” – powiedział prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

„Wraz z nowym pakietem z telewizją chcemy podkreślić, że usługi dla domu w jakości premium to dziś nie opcja, ale absolutna podstawa. Nasza nowa propozycja pozwala więc klientom czerpać z pełnego potencjału technologii w każdej z naszych usług” – podkreślił prezes.

W ramach oferty abonamentowej w Magenta Dom użytkownik ma do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu w UE oraz nieograniczony limitem danych do wykorzystania internet mobilny w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s. W skład abonamentu wchodzi także roczny bezpłatny dostęp do usługi „Rozrywka bez Ograniczeń”, dzięki której klient może korzystać każdego miesiąca z tej samej lub innej platformy streamingowej – takiej jak Legimi, Tidal czy HBO Max.

„Drugim elementem zestawu jest internet światłowodowy dla domu w prędkości do 300 Mb/s. Trzecim – usługa telewizji ze 130 kanałami z pakietu L w promocyjnej ofercie na rok. Do tego dochodzi dostęp do platformy Player na 12 miesięcy bez reklam w prezencie oraz router Wi-Fi. Za całość klienci zapłacą 95 zł miesięcznie. Po 12-miesięcznym okresie promocyjnym sami zaś zdecydują, czy chcą zachować najwyższy pakiet 130 kanałów telewizyjnych, czy też postawić na mniejszy” – czytamy w komunikacie.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

Źródło: ISBnews