Klienci T-Mobile zyskali możliwość korzystania z sieci 5G stworzonej w oparciu o pasmo 3,7-3,8 GHz, podał operator. W ciągu najbliższych tygodni zasięg usługi obejmie ponad 26% populacji kraju.

„Przyspieszamy, przebijając magiczną barierę 1 Gb/s, by nasi klienci mogli cieszyć się doświadczeniami w najlepszej jakości. To wszystko dzięki 5G Bardziej – sieci stworzonej w oparciu o najlepszą technologię T-Mobile i pasmo 3,7-3,8 GHz, trzy razy pojemniejszej niż sieci poprzednich generacji. Pełnią możliwości sieci 5G Bardziej mogą już cieszyć się pierwsi mieszkańcy Poznania, Piły, Grudziądza, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Kielc, Radomia, Częstochowy, Warszawy i wielu innych miejscowości w całym kraju, ale to dopiero początek. Już w tej chwili sygnał sieci 5G Bardziej dociera do naszych klientów za pośrednictwem 1 448 stacji bazowych, a w ciągu najbliższych tygodni liczba stacji dostarczających klientom sygnał nowej sieci przekroczy 2 000, obejmując ponad 26% populacji kraju” – czytamy w komunikacie.

Możliwość skorzystania z jakości „5G Bardziej” otrzymali klienci wszystkich aktualnych głosowych ofert abonamentowych w T-Mobile dla klientów indywidualnych. To samo dotyczy klientów ofert MagentaBIZNES oraz klientów ofert korporacyjnych, podano także.

„Od wielu miesięcy przygotowywaliśmy się, aby móc jak najszybciej zaoferować każdemu klientowi T-Mobile jak najlepszą jakość sieci 5G Bardziej. Oddajemy dziś w ich ręce sieć, której prędkości mogą być porównywane z łączami światłowodowymi. Poprzednie generacje sieci przyniosły nam rewolucję w postaci cyfrowych usług, nieskrępowanego dostępu do multimediów oraz sprawiły, że dziś filmy coraz częściej oglądamy w streamingu, a nie w telewizji. Zupełnie nowe, rewolucyjne, cyfrowe technologie oparte na 5G powstają już dziś – wierzymy, że uruchomienie 5G Bardziej przyspieszy ich rozwój” – powiedział CTIO T-Mobile Polska Alexander Jenbar, cytowany w komunikacie.

T-Mobile to operator z ponad 12,5 mln klientów. Firma tworzy sieć, dzięki takim rozwiązaniom jak infrastruktura światłowodowa, usługi konwergentne, sieć 5G, serwisy rozrywkowe, rozwiązania chmurowe, data center czy usługi cyberbezpieczeństwa indywidualnego oraz dla biznesu.

Źródło: ISBnews