Tauron prowadzi analizy interpretacji Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotyczące sposobu liczenia tzw. podatku od zysków energetyki; pierwsze wyliczenia wskazują, że jest to interpretacja nadmiarowa, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Surma.

„Na razie mamy do czynienia z pewną interpretacją prezesa URE. Prowadzimy analizy prawne w kwestii interpretacji URE, wstępne ustalenia wskazują, że należałoby odprowadzać odpis od hipotetycznego przychodu, trudno nam się zgodzić z takim podejściem i wstępnie oceniamy, że jest to interpretacja nadmiarowa” – powiedział Surma podczas telekonferencji.

Zastrzegł jednocześnie, że pismo do prezesa URE w tym zakresie wystosowało także Towarzystwo Obrotu Energią, którego Tauron jest członkiem i z którego stanowiskiem się identyfikuje.

„Jeśli spółka doszłaby do przekonania, że niewłaściwie podchodzi do odprowadzania [środków] na fundusz i dokonałaby odpowiednich przeliczeń, to oczywiście musiałaby zawiązać stosowną rezerwę. Natomiast pierwsza analiza wskazuje, że nie jest to uzasadnione” – dodał wiceprezes.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

Źródło: ISBnews