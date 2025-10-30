Tauron chce zwiększyć zakres prac remontowych przy zaporze w Pilchowicach k. Jeleniej Góry, co przełożyłoby się na zwiększenie przepustowości zbiornika wodnego o około 30% i kosztowało dodatkowo ok. 50 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Tauron w najbliższych dniach złoży do Wód Polskich wniosek o poparcie wraz z szeroką dokumentacją techniczną, w celu zabezpieczenia niezbędnych środków w Budżecie Państwa na 2026 rok, podano także.

„Korzystając z okoliczności, kiedy zapora będzie dostępna w sposób wyjątkowy, a woda w zbiorniku znacznie obniżona, Tauron wskazuje możliwość zwiększenia roli przeciwpowodziowej obiektu, poprzez zwiększenie jego przepustowości o około 30%. Te dodatkowe prace, związane bezpośrednio z ochroną przeciwpowodziową regionu, zostały wyszacowane na kolejne ok. 50 mln zł. Kluczowe pozostaje jednak pozyskanie na ten cel finansowania od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo hydrologiczne” – czytamy w komunikacie.

W trakcie rozumów przeprowadzonych podczas III Dolnośląskiego Forum Przeciwpowodziowego w Jeleniej Górze uzgodniono, że Tauron w najbliższych dniach złoży do Wód Polskich wniosek o poparcie wraz z szeroką dokumentacją techniczną, w celu zabezpieczenia niezbędnych środków w Budżecie Państwa na 2026 rok, podano także.

Obecnie Tauron realizuje remont obiektu w Pilchowicach. Firma przeznacza na modernizację zapory 100 mln zł. Środki pozwolą na przeprowadzenie prac dotyczących istniejącej budowli, przypomniano.

„Ochrona przed powodzią wymaga partnerstwa sektora publicznego i prywatnego. W obliczu przyspieszających zmian klimatu potrzebujemy współpracy ponad podziałami resortowymi – opartej na strategii i natychmiastowych działaniach. Jako podmiot zarządzający obiektem zidentyfikowaliśmy konkretne rozwiązanie, które zwiększy przepustowość zapory, co znacząco wpłynie na wzrost jej roli w systemie ochrony przeciwpowodziowej Dolnego Śląska. To konkretna inwestycja w odporność państwa i bezpieczeństwo obywateli” – powiedział prezes Grzegorz Lot, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo w trakcie Forum firma przedstawiła koncepcję powołania publicznej spółki celowej do zarządzania zaporą w Lubachowie, której prymarną funkcją jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, nie wytwarzanie energii elektrycznej oraz utworzenie Pilotażowego Programu Finansowania Modernizacji Strategicznej Infrastruktury Przeciwpowodziowej w oparciu o zapory w Leśnej i Złotnikach, podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW.

