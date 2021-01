Tauron Ciepło – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – szacuje, że w kolejnych latach będzie realizować przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie ok. 45 MW rocznie, poinformował prezes Taurona Ciepło Jacek Uhryn.

„W perspektywie kolejnych lat szacujemy przyłączenia na poziomie średnio ok. 45 MW rocznie, z tego ok. 20% stanowić będą budynki objęte likwidacją pieców węglowych, pozostałe to przyłączenia nowo budowanych obiektów. Na dziś podpisaliśmy już umowy o łącznej mocy cieplnej 103 MW, z terminami podłączenia na najbliższe 3 lata, w tym 128 budynków w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji” – powiedział Uhryn, cytowany w komunikacie.

Tauron w ramach programów antysmogowych podłączył dotychczas do sieci ciepłowniczej 317 budynków o mocy 33 MW, a kolejnych 200 budynków uzyska dostęp do ciepła sieciowego w najbliższym czasie. Przyłączenia te spółka realizuje dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), niezależnie od bieżącej działalności.

W ostatnich miesiącach 2020 r. Tauron Ciepło wydał warunki i zawarł umowy na przyłączenie kolejnych 128 budynków do sieci ciepłowniczej, ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi.

„Realizacja przyłączeń na tym poziomie jest możliwa dzięki systematycznej, codziennej, ścisłej współpracy z przedstawicielami samorządów miast, gdzie realizujemy nasze inwestycje. To bowiem w zasobach miast naszej aglomeracji znajduje się znacząca liczba kamienic i budynków objętych likwidacją niskiej emisji. Pozytywnie oceniamy współpracę z samorządami w zakresie koordynacji działań przygotowawczych i decyzji dotyczących zgód i pozwoleń (np. na wejście w teren czy czasowego zamknięcia ulicy). Pozwala to nam na skracanie czasu realizacji inwestycji” – dodał prezes.

Dofinansowanie w ramach umowy z WFOŚiGW może obejmować 8 miast aglomeracji (Katowice, Chorzów, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice) i jest wsparciem dla samorządów w spełnieniu wymagań tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Wdrożenie programu ma umożliwić przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków, których podłączenie bez dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, ze względów finansowych, nie byłoby możliwe.

Zgodnie z umową, w ramach likwidacji niskiej emisji, do 2023 roku Tauron Ciepło może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 MW mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe.

W ostatnich miesiącach 2020 r. Tauron Ciepło zawarł umowy wraz z wydaniem warunków przyłączenia na kolejne lata na poziomie ok. 12 MW mocy cieplnej. Oznacza to, że z 22 MW dostępnych w ramach trwającego Programu Likwidacji Niskiej Emisji do zakontraktowania pozostało już tylko około 10 MW.

„Zgodnie z harmonogramem, podłączenia w ramach budżetu Programu, powinny zostać wykonane w latach 2022 – 2023 r. To oznacza, biorąc pod uwagę wymagany czas realizacji inwestycji, konieczność zawarcia umów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej – w 2021 r., a najpóźniej do końca pierwszej połowy 2022 r.” – czytamy dalej.

Niezależnie od projektów związanych z ograniczaniem smogu, Tauron Ciepło zawiera z odbiorcami umowy przyłączeniowe w ramach bieżącej działalności biznesowej, zaznaczono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews