Nakłady finansowe zaplanowane na remonty i modernizacje w obrębie źródeł wytwarzania w Tauron Ciepło – spółce zależnej Taurona Polskiej Energii – wyniosą blisko 35 mln zł w 2020 r., podała grupa.

„Po długim okresie grzewczym, przyszedł czas na remonty w elektrociepłowniach. Lato to tradycyjnie czas na przeprowadzenie niezbędnych prac – remontowych i konserwacyjnych w ciepłowniach i elektrociepłowniach Taurona. To konieczne działania zapobiegawcze, które mają na celu przygotowanie kotłów i urządzeń do kolejnego okresu intensywnej eksploatacji podczas zimy oraz wykrycie ewentualnych ognisk potencjalnych awarii. Wszystko to ma na celu maksymalne ograniczenie ryzyka przerwy w dostawach ciepła do mieszkańców podczas okresu grzewczego” – czytamy w komunikacie.

Kampania remontowa w elektrociepłowni Tauron Ciepło w Katowicach zakończy się z końcem lipca i obejmuje prace remontowe w obrębie jednego z bloków, a także przegląd układów oczyszczania i uzdatniania wody, konserwację układów nawęglania oraz wszelkich układów pomocniczych. W tym roku modernizacji został poddany układ sterowania i monitorowania ruchu elektrycznego w elektrociepłowni.

W połowie lipca zakończyły się prace remontowe i konserwacyjne bloku energetycznego BC50 w elektrociepłowni w Bielsku-Białej (EC1). Jednocześnie od 1 czerwca trwa remont kapitalny bloku energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach – zaopatrującego w ciepło mieszkańców Czechowic oraz częściowo Bielska-Białej. Kampania remontowa obejmuje tu remont kapitalny bloku ciepłowniczego. Prace potrwają do końca sierpnia, podano także.

Z kolei w Zakładzie Wytwarzania Tychy remont kapitalny bloku zakończono w kwietniu, a w maju został zakończony bieżący remont bloku BC50.

„Latem zapotrzebowanie na dostawy ciepła jest znacznie mniejsze, jednak ciepło dla podgrzewu ciepłej wody dostarczamy cały rok. Dlatego prace remontowe i konserwacyjne planujemy tak, aby nie miały wpływu na dostawy ciepła do odbiorców i wyniki finansowe spółki. Większość prac remontowych i modernizacyjnych realizujemy latem, poza sezonem grzewczym – powiedział wiceprezes Taurona Ciepło Sławomir Gibała, cytowany w komunikacie.

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki Tauron Ciepło należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. MW, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. MW. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców. Firma ma ok. 4 tys. węzłów cieplnych i obsługuje ok. 3,5 tys. klientów.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews