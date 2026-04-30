Tauron Ciepło – spółka zależna Tauron Polska Energia – znalazła się wśród wytwórców, których oferty wygrały aukcję URE na premię kogeneracyjną, a wstępnie szacowane przychody Tauron Ciepło z tytułu premii kogeneracyjnej dla jednostek wytwórczych mogą łącznie kształtować się na poziomie ok. 2,5 mld zł w całym okresie wsparcia, podała spółka. Aukcję wygrały 4 oferty złożone przez Tauron Ciepło w odniesieniu do 4 jednostek wytwórczych o łącznej zainstalowanej elektrycznej mocy przekraczającej 100 MW (w tym 2 oferty odnoszące się do 2 jednostek kogeneracji zlokalizowanych na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie).

Aukcja została przeprowadzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniach od 14 do 16 kwietnia 2026 r. Aukcja obejmowała nowe jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej od 1 MW do poniżej 50 MW, jak również jednostki znacznie zmodernizowane mieszczące się w tym samym przedziale mocy, podano.

„Jak wynika z informacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia wyników aukcji na premię kogeneracyjną nr ACHP/2/2026, wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w złożonych ofertach uczestników, którzy wygrali aukcję, mieści się w przedziale od 249,92 zł/zł/MWh do 274,77 zł/MWh, a Tauron Ciepło znalazła się wśród wytwórców, których oferty wygrały aukcję – aukcję wygrały 4 oferty złożone przez Tauron Ciepło w odniesieniu do 4 jednostek wytwórczych o łącznej zainstalowanej elektrycznej mocy przekraczającej 100 MW (w tym 2 oferty odnoszące się do 2 jednostek kogeneracji zlokalizowanych na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie)” – czytamy w komunikacie.



„W rezultacie, wstępnie szacowane przychody Tauron Ciepło z tytułu premii kogeneracyjnej dla jednostek wytwórczych, które wygrały Aukcję, mogą łącznie kształtować się na poziomie ok. 2,5 mld zł w całym okresie wsparcia (w tym ok. 2,3 mld zł dla jednostek zlokalizowanych na terenie Elektrowni Łagisza w latach 2031-2045)” – podano dalej.



Premia kogeneracyjna stanowi dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalny okres wsparcia w formie premii kogeneracyjnej wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od pierwszego dnia, po dniu rozstrzygnięcia aukcji, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z jednostki kogeneracji po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, wskazano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews