Tauron wygrał postępowanie publiczne zorganizowane przez Krakowski Holding Komunalny dla Krakowskiej Grupy Zakupowej. Oznacza to, że dostarczy do Krakowa w najbliższych dwóch latach blisko 580 tys. megawatogodzin energii elektrycznej, podała spółka. Wartość zamówienia wynosi ponad 320 mln zł brutto.

Tauron zasili ponad 3600 punktów poboru energii, w tym placówki oświatowe, komunalne, oświetlenie uliczne oraz tak rozpoznawalne instytucje jak Uniwersytet Jagielloński, wymieniono w komunikacie.

„Kraków i cała Małopolska to jeden z kluczowych regionów działalności Taurona. Kolejne wygrane postępowanie publiczne potwierdza, że jesteśmy stabilnym i godnym zaufania partnerem dla samorządowych grup zakupowych. Cieszymy się, że nasza konkurencyjna oferta została wybrana – dzięki temu w ciągu najbliższych dwóch lat dostarczymy blisko 580 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej do krakowskich szkół, instytucji i przedsiębiorstw” – powiedział wiceprezes Tauron Sprzedaż Krzysztof Czajka, cytowany w komunikacie.

Dostawa energii elektrycznej będzie realizowana w oparciu o giełdowy mechanizm zakupu. Oznacza to, że zakup energii odbywa się po cenie rynkowej, co daje klientowi możliwość elastycznego podejmowania decyzji dotyczących momentu zakupu oraz ilości zamawianego wolumenu. Rozliczenia będą regulowane według cen, które są ustalane na podstawie indeksów Towarowej Giełdy Energii, podano także.

„Prąd z Taurona popłynie w Krakowie między innymi do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, Uniwersytetu Jagiellońskiego i wielu innych placówek oświatowych” – wymieniono.

W ostatnim czasie Tauron złożył również najkorzystniejszą cenowo ofertę jednej z największych grup zakupowych w Polsce, czyli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przypomniała spółka.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews