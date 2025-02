Tauron Dystrybucja zaprosił samorządy oraz inne podmioty do udziału w otwartych konsultacjach projektu „Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2026-2031”, podała spółka. Termin na wniesienie uwag do projektu Planu upływa 28 lutego br.

„Aby budować energetykę przyszłości potrzebujemy nie tylko znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Skupiamy się także na lepszej komunikacji i partnerskich relacjach z otoczeniem firmy. Chcemy, aby nasze inwestycje rozwijały regiony oraz odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i inwestorów. Dialog z tymi podmiotami jest kluczowy dla wspólnego sukcesu” – powiedział wiceprezes ds. operatora Maciej Mróz, cytowany w komunikacie.

Plan Rozwoju przygotowywany przez Tauron Dystrybucję obejmuje perspektywę lat 2026-2031. Powstał on w celu wypełnienia obowiązku stojącego przed Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, określonego w prawie energetycznym.

„Plan Rozwoju przygotowywany przez Tauron Dystrybucję uwzględnia m.in.:

– obowiązujące przepisy prawa,

– cele w zakresie regulacji jakościowej oraz wynikające z Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych obowiązujących OSD określone przez URE,

– Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, ale też dotychczas opublikowane plany zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

– koncepcję rozwoju sieci WN i NN opracowaną we współpracy z PSE” – czytamy w materiale.

Tauron Dystrybucja planuje podwojenia nakładów na modernizację i rozbudowę sieci do 6 mld zł w 2035 roku. Zgodnie z opublikowaną z końcem 2024 roku strategią, do 2050 roku spółka planuje podwoić wolumen dystrybuowanej energii, nie zapominając przy tym o cyfrowej transformacji tego segmentu. Dlatego tak ważne jest przygotowanie Planu Rozwoju, który będzie skorelowany z potrzebami i perspektywami rozwoju samorządów oraz podmiotów lokujących swoje inwestycje na terenie działania OSD z Grupy Tauron, podkreślono.

Konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi zainteresowanymi podmiotami pozwoli skorelować plany inwestycyjne spółki z lokalnymi planami rozwoju i przykładowo zaplanować prace w podobnym czasie, podano także.

„Jeśli samorząd planuje przekształcenie terenów gminy pod zabudowę czy budowę nowej oczyszczalni ścieków, a inwestorzy budowę zakładu produkcyjnego lub dużego osiedla mieszkaniowego, to musimy o tym wiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem. Po drugiej stronie inwestor w swoich planach musi uwzględnić potrzeby terenowe i lokalizacyjne dla infrastruktury energetycznej, bez której inwestycja nie powstanie. Nam pozwoli to dobrze zaplanować inwestycje w konkretnym regionie, a samorządy, czy firmy będą pewne dostępnych mocy przyłączeniowych dla budowanych obiektów. Dodatkowo część prac uda się, dzięki wzajemnym ustaleniu, przeprowadzić wspólnie z innymi służbami infrastrukturalnymi. Skorelowanie różnych prac terenowych, np. energetycznych i drogowych, w jednym czasie na jednym obszarze to korzyść nie do przecenienia” – wyjaśnił Mróz.

„W ciągu najbliższych 2 lat planujemy zwiększenie poziomu rocznych nakładów inwestycyjnych o około 30%, w horyzoncie 10 lat chcemy je podwoić. Dziś już nie budujemy sieci energetycznej na tu i teraz. Budujemy ją w perspektywie zadbania o partnerskie relacje z interesariuszami i proaktywny rozwój regionów, społeczności i przedsiębiorstw na poziomie lokalnym. Chcemy, aby nasze inwestycje rozwijały regiony, dawały nowe miejsca pracy i odpowiadały potrzebom mieszkańców, ale i inwestorów. Aby zwiększyć szansę na wspólny sukces potrzebujemy dialogu” – dodał.

Cele długoterminowe Tauron Dystrybucji obejmują zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci i niezawodności dostaw energii elektrycznej, poprawę jakości energii, dostosowanie sieci do potrzeb klientów, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii oraz elektryfikację, a także zwiększenie elastyczności i sterowalności sieci, przypomniano.

Uwagi i wnioski do projektu Planu Rozwoju można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego. Wyniki konsultacji firma opublikuje do 30 kwietnia 2025 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews