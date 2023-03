Tauron i konsorcjum Rafako, Mostostal Warszawa, E003B7 nie zawarły ugody ustalającej sposób rozwiązania kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie, ale strony kontynuują prace w tym celu, podał Tauron. Równolegle Rafako poinformowało o przedłużeniu do 30 kwietnia 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania tego kontraktu.

„Strony nie zawarły ugody ustalającej sposób rozwiązania kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworzno i rozliczenia wzajemnych roszczeń. Strony kontynuują prace w celu zawarcia ugody” – czytamy w komunikacie Taurona.

„W dniu 23 marca 2023 roku doszło do przedłużenia do dnia 30 kwietnia 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu, a także do doręczenia Tauron Wytwarzanie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu” – czytamy natomiast w komunikacie Rafako.

Na początku tygodnia spółki porozumiały się przed Prokuratorią Generalną co do założeń ugody. Przewidują one, że – z zastrzeżeniem uprzedniego osiągnięcia porozumienia Rafako z gwarantami – Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. W dniu wejścia w życie ugody strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostaną objęte ugodą.

Soólki podpisały też aneks do porozumienia zawartego w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Przedłuża on terminy wymagalności roszczeń Rafako i Taurona względem siebie (do 24 i 28 kwietnia).

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews