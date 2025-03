Tauron prowadzi liczne i zaawansowane działania związane z procesem inwestycyjnym dotyczącym Zapory Pilchowice, zadeklarowała spółka.

„Tauron dementuje informację podaną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, że spółka nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie prac remontowych na zaporze w Pilchowicach. Przeciwnie, pozwolenie wodnoprawne jest ważne i stanowiło jedną z podstaw do planowanych prac budowlanych. Wskazujemy, że Wody Polskie po raz kolejny publikują w drodze komunikatów niezweryfikowane i wymagające sprostowania informacje” – czytamy w komunikacie.

Pozwolenie wodnoprawne nie mogło wygasnąć wskutek tzw. bezczynności inwestorskiej, ponieważ Tauron prowadził i prowadzi na obiekcie liczne zaawansowane działania związane z procesem inwestycyjnym. Jednocześnie samo przedsięwzięcie dotyczy budowli przeciwpowodziowej i podlega tym samym specjalnym regulacjom. Co równie istotne, dopiero 20 marca 2025 roku, po 741 dniach (od 10 marca 2023), wydane zostało pozwolenie na budowę dot. prac remontowych na obiekcie, podał także Tauron.

„Niepokojący jest sposób podejścia Wód Polskich do procedowania tematu. O potencjalnych wątpliwościach organu spółka dowiedziała się z komunikatu prasowego. W świetle sprawowania przez Wody Polskiej funkcji organu administracji publicznej takie działania były co najmniej niewłaściwe. Podkreślić należy, że przed wydaniem komunikatu Wody Polskie nie przeprowadziły wizji lokalnej, nie wystąpiły do spółki z wnioskiem o udzielenie informacji nt. prowadzenia prac przygotowawczych ani nawet nie wszczęły obligatoryjnego prawnie postępowania administracyjnego dotyczącego wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego” – czytamy dalej.

Tauron podkreślił, że działania Wód Polskich mogą prowadzić do opóźnień w realizacji inwestycji, której celem jest m.in. poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu. Pomimo stanowiska Wód Polskich Tauron utrzymuje swoją gotowość do wykonania prac na zaporze z chwilą uzyskania ostatecznej dokumentacji inwestycyjnej.

„Podkreślamy, że Tauron odpowiada za bezpieczną i stabilną dostawę energii, a zabezpieczenie mieszkańców przed skutkami powodzi jest ustawowym obowiązkiem Wód Polskich. W konsekwencji Tauron wystąpi do Wód Polskich, aby wzięły pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powodziowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym partycypowały z Tauron w inwestycjach mających znaczenie przeciwpowodziowe” – zakończono w informacji.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews