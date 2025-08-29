Tauron Polska Energia zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) aneks do umowy pożyczki z 17 grudnia 2024 r. ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zwiększający kwotę pożyczki o kwotę 4,87 mld zł do 15,87 mld zł (z 11 mld zł), podał Tauron. Środki z pożyczki będą wspierać rozwój segmentu dystrybucji.

„Uruchomienie środków w ramach podwyższonej kwoty umowy pożyczki wymaga podwyższenia kwoty umowy pożyczki wewnątrzgrupowej zawartej przez emitenta z Tauron Dystrybucja S.A. (spółka zależna emitenta). Pozostałe warunki uruchamiania środków w ramach umowy pożyczki są spełnione i nie ulegają zmianie” – czytamy w komunikacie.

Spółka przypomniała, że środki pochodzące z umowy pożyczki są przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Tauron Dystrybucja na rozwój i dostosowanie sieci elektroenergetycznej do potrzeb transformacji energetycznej i zmian klimatu. Środki udostępnione w ramach umowy pożyczki są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5% w skali roku. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2034-2049, w okresach półrocznych (ostateczny termin spłaty to 25 lat od daty zawarcia Umowy Pożyczki).

„Środki pochodzące z umowy pożyczki będą wspierać realizację jednego z kluczowych priorytetów biznesowych określonych w Strategii Grupy Tauron, jakim jest dynamiczny rozwój segmentu dystrybucji” – czytamy dalej.

W połowie grudnia ub.r. Tauron podał, że zawarł z BGK umowę pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.4 Fundusz Wsparcia Energetyki).

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews