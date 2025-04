Tauron Polska Energia, Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa oraz spółki zależne Polenergii – Amon i Talia zawarły porozumienie, na mocy którego polubownie zakończyły spory sądowe, dotyczące umów na zakup energii w kontraktach bezpośrednich oraz zielonych certyfikatów, podał Tauron. W perspektywie dekady Tauron kupi od Polenergii 1,2 TWh energii.

Istotą sfinalizowanych rozmów było zakończenie sporów sądowych toczących się między spółkami Grupy Tauron a spółkami Grupy Polenergia. Na mocy zawartej ugody, z dniem 1 czerwca 2025 roku wznowione zostaną dostawy energii z farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice na łączny wolumen ok. 1,2 TWh w perspektywie 10 lat, czytamy w komunikacie.

„Cieszy nas fakt, że po 10 latach prowadzenia sporów sądowych ze spółkami Grupy Polenergia skutecznie doprowadziliśmy do sytuacji, w której strony z jednej strony zawarły ugody i zobowiązały się do zakończenia wszystkich sporów sądowych, a z drugiej zostaną partnerami biznesowymi w zakresie kupna/sprzedaży zielonej energii na kolejnych 10 lat. Przełoży się to na zwiększenie wolumenu zielonej energii oferowanej klientom, m.in. w ramach cieszącej się dużym zainteresowaniem oferty Tauron Nowa Energia” – powiedział wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Handlu Piotr Gołębiowski, cytowany w komunikacie.

Strategia Grupy Tauron na lata 2025-2035 zakłada między innymi „zazielenianie” portfela poprzez inwestycje w OZE oraz zawieranie długoterminowych umów PPA na zakup zielonej energii. Podpisanie tej umowy to kolejny krok w realizacji tych założeń, który przybliża Grupę do osiągnięcia neutralności klimatycznej, podkreślono w materiale.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews