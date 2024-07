Tauron Nowe Technologie – spółka z Grupy Tauron – oddał do użytku stacje ładowania samochodów elektrycznych w 33 nowych lokalizacjach w Gliwicach, podał Tauron. Grupa dysponuje na południu Polski blisko 200 stacjami.

„Budowanie społeczności Tauron e-mobility wokół naszej sieci stacji ładowania to inwestycja w przyszłość, ale też krok w stronę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Chcemy, żeby nasze działania zachęcały użytkowników nie tylko do ładowania swoich pojazdów, ale również do wymiany doświadczeń, wzajemnego inspirowania się czy uczestniczenia w inicjatywach wspierających ekologiczny transport. Wspólnie tworzymy ekosystem, który sprzyja środowisku, innowacjom i poprzez realizację potrzeb klientów podnosi ich jakość życia” – powiedział wiceprezes Tauron Nowe Technologie Marcin Styrna, cytowany w komunikacie.

Nowe stacje ładowania zlokalizowane są zarówno w centrum Gliwic, jak i na obrzeżach miasta, w tym przy strefach handlowych, osiedlach, przy obiektach sportowych i centrach kultury. Oddane właśnie do użytku urządzenia to ładowarki typu AC o mocy 2×22 kW. Do tej pory w Gliwicach funkcjonowały tylko dwie należące do firmy stacje ładowania. Obecnie kierowcy mogą korzystać w tym mieście z 40 stacji ładowania dostępnych w 34 lokalizacjach.

Tauron rozwija swoją sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych od 2018 roku. Dziś w jej ramach funkcjonuje około 200 stacji z 350 punktami typu AC i blisko 80 typu DC. Kolejne są na bieżąco dołączane do sieci. Najwięcej ładowarek z logo firmy znajduje się w województwie śląskim.

Wszystkie stacje Taurona zasilane są energią Eko Premium pochodzącą z farm wiatrowych, instalacji PV i elektrowni wodnych należących do Grupy Tauron.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r.

Źródło: ISBnews