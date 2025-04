Tauron Polska Energia zakłada uruchomienie dwóch farm wiatrowych i dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 187,4 MW w 2025 r., poinformował wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

W trakcie realizacji znajdują się obecnie w Grupie Tauron farmy wiatrowe Nowa Brzeźnica o mocy 19,6 MW, z planowanym terminem oddania w II kwartale br., Sieradz o mocy 23,8 MW z terminem oddania w IV kwartale br. oraz Miejska Górka o mocy 190,8 MW z terminem oddania w II kwartale 2027 r., a także farmy fotowoltaiczne Bałków o mocy 54 MW i Postomino o mocy 90 MW, obie z terminem oddania w IV kwartale 2025 r., poinformował Orłowski podczas konferencji prasowej.

„Farma wiatrowa Sieradz powinna mieć najwyższą produktywność w naszym portfelu, dlatego liczymy na jej oddanie do końca roku. Z kolei farma fotowoltaiczna Postomino to ważny projekt, bo to pierwszy cable pooling w naszej grupie, do farmy wiatrowej Marszewo [o mocy 100 MW]” – powiedział Orłowski.

Łącznie Tauron zakłada oddanie w tym roku 187,4 MW nowych mocy z OZE. Na koniec 2024 r. moc zainstalowana OZE w Grupie Tauron wynosiła 555 MW.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews