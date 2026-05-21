Tauron spodziewa się, że w obszarze inwestycji będzie widoczne w tym roku zwiększenie nakładów na segment dystrybucji w II półroczu oraz wpływ budowy farmy wiatrowej Miejska Górka na capex Grupy, poinformował dyrektor wykonawczy ds. inwestycji Mateusz Lewandowski.

„Zacznę od dystrybucji – tu widać, że występuje pewna sezonowość, jeżeli chodzi o realizację tych nakładów. […] W kwartałach III-IV zwyczajowo jest wyższa niż w pierwszych dwóch. Co do samego segmentu OZE, zakładam, że powinno być istotne oddziaływanie projektu w Miejskiej Górce. […] Oddziaływania tego projektu w capeksie na ten moment jeszcze nie widzimy, on jest w znacznej mierze zaliczkowany. Natomiast w momencie przekazywania do eksploatacji kolejnych jego części, te wartości będą pojawiały się w capeksie. Więc tutaj możemy się spodziewać jakichś dodatkowych wartości” – powiedział Lewandowski podczas konferencji prasowej, komentując plany spółki w obszarze capex w 2026 r.

Poinformował, że z punktu widzenia przepływów finansowych 80% wydatków na projekt Miejska Górka zostało już poniesione.

„[W segmencie wytwarzanie] duże oddziaływanie będą miały losy naszych dwóch dużych projektów, to znaczy systemu ciepłowniczego oraz bloku OCGT. Mogą się pojawić pierwsze nakłady związane z tymi projektami. Na pewno od strony zaliczek, natomiast w nakładach tego nie będziemy widzieć” – kontynuował Lewandowski.

W odniesieniu do segmentu ciepło, podkreślił, że program dekarbonizacyjny Taurona „rozpędza się”.

„Podejmujemy kolejne decyzje inwestycyjne. Uruchamiamy postępowania zakupowe i realizację kolejnych projektów. Na ten moment zakładałbym, że to będą bardziej nakłady związane z przygotowaniem terenu, udostępnieniem obiektów pod przyszłą budowę. Natomiast ta działalność rozwojowa będzie odgrywała coraz istotniejszą rolę w tym segmencie” – zakończył.

W I kwartale 2026 r. nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Tauron wyniosły 1148 mln zł i były o 7% wyższe od nakładów poniesionych w 2025 r., kiedy wyniosły 1072 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). W segmencie Dystrybucja poniesiono łącznie 800 mln zł nakładów (70% łącznych nakładów Grupy), głównie na inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców (376 mln zł) oraz z modernizacją i odtworzeniem sieci dystrybucyjnych (306 mln zł), a także kompleksową wymianą liczników na urządzenia ze zdalnym odczytem (61 mln zł). W segmencie OZE łączne nakłady wyniosły 183 mln zł (16% nakładów Grupy) i były przeznaczone przede wszystkim na budowę trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 234 MW. Łączne nakłady inwestycyjne w segmentach Dystrybucja i OZE stanowiły 86% portfela inwestycyjnego Grupy Tauron, podała spółka w komentarzu do wyników za I kwartał.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

