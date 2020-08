Tauron Polska Energia sprzedaje gaz ziemny już 100 tys. gospodarstwom domowym, podała spółka.

„Duże zainteresowanie ze strony klientów i ich pozytywne opinie o naszej ofercie, to najlepszy dowód na to, że Tauron jest marką budzącą zaufanie. Przy budowaniu oferty gazowej wykorzystaliśmy nasze najlepsze doświadczenia związane ze sprzedażą energii, oferując klientom wygodne usługi serwisowe. Takie podejście to kolejny etap budowy koncernu multienergetycznego, którego kompleksowa oferta obejmuje media energetyczne powiązane z całym spektrum usług dodatkowych” – powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.

W 2019 roku udział firmy w rynku zmiany sprzedawcy gazu na rynku masowym sięgnął niemal 40% w grupach taryfowych W 1-4, podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews