Tauron Sprzedaż – spółka z Grupy Tauron Polska Energia – został wybrany w przetargu dotyczącym dostawy energii do 2028 roku w postępowaniu grupowym obejmującym Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, podał Tauron. Umowa obejmuje grupowy zakup energii elektrycznej dla czterech krakowskich uczelni na rok 2027 oraz – w ramach prawa opcji – na rok 2028. Szacowany łączny wolumen dostaw przekracza 106,5 GWh.

„Dostawy energii dla krakowskich uczelni będą realizowane w oparciu o giełdowy model zakupu energii elektrycznej, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zamawiających. To forma kontraktacji, która zyskuje na popularności wśród firm i instytucji, ponieważ umożliwia pełną kontrolę nad kosztami energii, a tym samym ich precyzyjne planowanie i ujęcie w budżecie” – powiedział wiceprezes zarządu Tauron Sprzedaż Krzysztof Czajka, cytowany w komunikacie.

Zakup energii elektrycznej w oparciu o mechanizmy rynkowe oznacza, że rozliczenia realizowane są po cenach rynkowych, ustalanych na podstawie indeksów Towarowej Giełdy Energii.

Tauron dostarcza obecnie energię elektryczną również na podstawie wygranego postępowania przetargowego zorganizowanego przez Krakowski Holding Komunalny dla Krakowskiej Grupy Zakupowej.

W ciągu dwóch lat spółka dostarczy do Krakowa blisko 580 tysięcy MWh energii elektrycznej, zasilając ponad 3600 punktów poboru. Energia trafia m.in. do placówek oświatowych i komunalnych, na potrzeby oświetlenia ulicznego, a także do tak rozpoznawalnych instytucji jak Uniwersytet Jagielloński.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews