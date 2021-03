Tauron Polska Energia utworzył 1,1 mld zł rezerwy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 na umowę rodzącą obciążenia, tj. wieloletnią umowę zakupu przez spółkę energii elektrycznej wytwarzanej w bloku 910 MW w Jaworznie, podała spółka.

Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia rezerwy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta za rok 2020 w wysokości 1,1 mld zł. Tauron szacuje, że łączny wpływ rezerwy oraz odpisów z tytułu utraty wartości i obniżenia wartości pożyczek na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto Tauron Polska Energia za 2020 r. wyniesie 2,2 mld zł, poinformowano.

„Rezerwa nie ma wpływu na sytuację finansową i płynnościową Grupy Tauron, została zawiązana jedynie w sprawozdaniu finansowym Tauron Polska Energia na potencjalne skutki rozliczenia transakcji wewnątrzgrupowej. Wynika ona z realizacji wieloletniej umowy zakupu przez Tauron energii elektrycznej wytwarzanej w bloku 910 MW w Jaworznie. Rezerwa stanowi spełnienie wymogu rachunkowego polegającego na konieczności oszacowania potencjalnych skutków umowy, które mogą wystąpić w perspektywie 40 lat. Zawiązanie rezerwy ma więc charakter księgowy i pozostaje neutralne dla działalności operacyjnej i finansowej Grupy Tauron” – wyjaśnił p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia Marek Wadowski, w komentarzu przesłanym ISBnews.

Jak wskazano, rezerwa nie wpływa na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Tauron.

„W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy na europejskim rynku energetycznym i w jego otoczeniu regulacyjnym nasiliły się procesy, które wpływają na sytuację ekonomiczną całego sektora energetycznego, również w Polsce. Obserwujemy dynamiczny wzrost cen uprawnień emisji dwutlenku węgla, zaś europejski Zielony Ład zakłada kolejne coraz bardziej ambitne cele klimatyczne wdrażane już w najbliższych latach. Blok 910MW w Jaworznie to jeden z fundamentów bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Nowa jednostka Taurona pracuje w podstawie obciążenia Krajowego Systemu Energetycznego. Obecnie prognozowane trendy rynkowe wskazują na to, że blok 910 MW w perspektywie długoterminowej zachowa zakładaną rentowność” – dodał Wadowski.

Tauron zastrzegł, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które zostanie opublikowane 31 marca 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews