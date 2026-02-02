Tauron Wytwarzanie ogłosił przetarg na dostawę wyspy turbinowej w technologii OCGT (Open Cycle Gas Turbine) wraz z wieloletnią umową serwisową, podał Tauron. Jednostka powstanie w Jaworznie, na terenie Elektrowni Jaworzno III.

Przedmiotem postępowania jest wybór dostawcy wyspy turbinowej oraz zawarcie długoterminowej umowy serwisowej obejmującej utrzymanie, wsparcie techniczne i zapewnienie wysokiej dyspozycyjności jednostki w całym okresie jej eksploatacji. Planowany blok gazowy w Jaworznie ma pełnić rolę źródła interwencyjnego i regulacyjnego, które umożliwi elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w szczególności w kontekście rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii, wyjaśniono w komunikacie.

„Ogłoszenie przetargu na dostawę kluczowych komponentów jednostki OCGT w Jaworznie to kolejny krok w stronę budowy nowoczesnego hubu energetycznego w Jaworznie, po tym gdy w grudniu uzyskaliśmy kontrakt mocowy dla peakera w tej lokalizacji. Rozwój elastycznych mocy gazowych to jeden z kluczowych elementów naszej strategii inwestycyjnej. Jednostki OCGT pozwalają szybko reagować na potrzeby systemu elektroenergetycznego i skutecznie uzupełniają rosnący wolumen energii z odnawialnych źródeł” – powiedział prezes Taurona Grzegorz Lot, cytowany w materiale.

Projekt OCGT Jaworzno uzyskał kontrakt mocowy, w ramach aukcji rynku mocy na rok dostaw 2030, zorganizowanej w grudniu 2025 roku.

„Uzyskanie wsparcia w rynku mocy stanowi istotny element modelu biznesowego inwestycji i potwierdza rolę jednostki jako źródła interwencyjnego, wspierającego system w okresach zwiększonego zapotrzebowania na moc” – dodał prezes Tauron Wytwarzanie Paweł Micuła.

Inwestycja w Jaworznie wpisuje się w realizację strategii Grupy Tauron, której jednym z filarów jest rozwój mocy zeroemisyjnych. Blok OCGT będzie pełnił rolę źródła wspierającego i bilansującego system elektroenergetyczny, umożliwiając bezpieczną i stabilną integrację rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii, podkreślono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.

