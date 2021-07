Tauron Ciepło – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – zawarł z wykonawcą umowę na budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej wyposażonej w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe o łącznej mocy 76 MW, która zastąpi dotychczasową kotłownię szczytowo-rezerwową w czechowickiej elektrociepłowni, podała spółka. Wartość inwestycji to ok. 51,8 mln zł.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w lutym 2022 r., a uruchomienie dostaw ciepła do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej z nowej kotłowni przewidziano w 2023 r., podano w komunikacie.

„Uruchomienie nowej kotłowni znacząco wpłynie na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Przy wykorzystaniu paliwa gazowego do pracy kotłowni, zredukowane zostaną zanieczyszczenia: dwutlenków siarki SO2 do 91%, tlenków azotu NOX do 78% oraz dwutlenku węgla CO2 do 28%” – czytamy dalej.

Tauron Ciepło podał wcześniej, że planuje rozbudowę sieci o łącznej mocy prawie 122 MWt w metropolii śląsko-dąbrowskiej w ciągu najbliższych pięciu lat.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews